محافظات

إحالة 49 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية في الشرقية للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات بإحالة عددٍ 49 من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد أن الإنضباط والإلتزام معيار التقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

وأسفرت نتائج المتابعة عن رصد عددٍ من المخالفات تمثَّلت في عدم  تواجد (٩) من  العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر مكاوي التابعة لإدارة الزقازيق الصحية وتم التسديد قرين أسمائهم  بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد (٢) بمقر الوحدة البيطرية بكفر مكاوي التابعة لإدارة الزقازيق البيطرية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد (٢) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية السدس التابعة لإدارة الإبراهيمية الصحية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد (٣٠ ) من العاملين بمقر مدرسة أمر الله بليغ الثانوية الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية كذلك عدم حضور ( ٦ ) من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الشرقية محافظ الشرقية الإجراءات القانونية

