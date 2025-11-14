حادثة مأساوية.. القصة الكاملة لـ مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري

شهد الوسط الرياضي المصري صباح اليوم الجمعة فاجعة كبيرة، بعد إعلان وفاة محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومذيع قناة الزمالك، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل الحادث المأساوي

وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، بينما كان الراحل يقود سيارته في أحد الطرق الجانبية الهادئة بالتجمع الخامس، وبحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة أو خللا مفاجئا في عجلة القيادة قد يكون وراء الانحراف المفاجئ للمركبة، إذ تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب النهائية للحادث.

صدمة في الوسط الرياضي

أحدث خبر رحيل محمد صبري صدمة عميقة بين جماهير الكرة المصرية، وعلى وجه الخصوص محبي نادي الزمالك، وسادت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه زملاؤه ومدربوه السابقون ومحبوه، مؤكدين أنه كان لاعبا خلوقا وصاحب تاريخ مشرف داخل وخارج الملعب.

من هو محمد صبري؟

ولد محمد صبري في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وانضم إلى الفريق الأول بنادي الزمالك عام 1993 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، ليبدأ رحلة من التألق امتدت لأكثر من 13 عاماً بقميص القلعة البيضاء.

محطات بارزة في مسيرته الكروية

شارك صبري لأول مرة مع الزمالك عام 1994، حيث سجل هدفا صاروخياً في شباك أحمد شوبير خلال مباراة شهيرة انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين كما كرر تألقه في موسم 1998-1999 بتسجيله هدفاً رائعاً في مرمى عصام الحضري، ليحصل على لقب "المدفعجي" بين الجماهير.

جيل ذهبي وإنجازات تاريخية

كان صبري جزءاً من الجيل الذهبي للزمالك في التسعينيات، بجوار نجوم مثل حازم إمام، خالد الغندور، أيمن منصور، إسماعيل يوسف، وعفت نصار. وخلال مسيرته، نجح في حصد 15 بطولة من أهمها:

الدوري المصري: مرتان

كأس مصر: مرتان

دوري أبطال أفريقيا: 3 مرات

السوبر المصري: 3 مرات

السوبر الأفريقي: 3 مرات

كأس الكؤوس الأفريقية: مرة

كأس الأفروآسيوي: مرة

محطات احتراف خارجية

بعد رحلة طويلة داخل الزمالك، انتقل صبري إلى نادي كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مصر ليمثل نادي الاتحاد السكندري، ويعلن اعتزاله عام 2004.

مسيرة إعلامية بعد الاعتزال

لم يبتعد صبري عن جمهور الزمالك بعد نهاية مسيرته الكروية، إذ اتجه للعمل الإعلامي عبر قناة الزمالك، حيث لاقى حضوراً واحتراماً كبيرين بفضل هدوئه وتحليله المتزن للمباريات، إضافة إلى دفاعه الدائم عن ناديه.

إسهاماته خارج الملعب

يحسب للراحل دوره في اكتشاف عدد من المواهب، أبرزهم اللاعب مصطفى فتحي، الذي يعد من أبرز ما قدمه صبري في المجال التدريبي خلال فترته بعد الاعتزال.

ويرحل محمد صبري عن عمر 51 عاما، تاركا خلفه سيرة عطرة ومسيرة حافلة بالإنجازات ومع استمرار التحقيقات في الحادث، يترقب محبوه إعلان تفاصيل مراسم تشييع الجنازة، وسط حالة من الحزن الشديد على فقدان أحد أبرز رموز الزمالك في العقود الأخيرة.