المنخفض الأول للأحوال الجوية يطرق أبواب الأردن.. تفاصيل

قالت ربا أغا مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الصحف الأردنية هذا الصباح تناولت خبر هطول أمطار ومنخفض جوي في هذا الموسم، مؤكدة أن السؤال الأساسي هو «كيف يمكن للأجهزة الرسمية أن تضمن سلامة المواطنين والمارين حتى لا يتعرضوا لأي سوء في هذه المنخفضات التي قد تسيء الطرقات وتعرقل الحركة».

وأضافت «أغا» أن الأردنيين استقبلوا أول شتوى في هذا الموسم، إذ تأثرت المملكة الأردنية بحالة من عدم الاستقرار بدأت منذ ساعات مساء أمس وتشتد يومي الجمعة والسبت»، موضحة أن «الأردن له مواسم مطيرة متباينة وملحوظة جداً، فهناك مواسم تشهد أمطاراً غزيرة وأخرى قليلة الهطولات، لكن ما تم رصده هو هطولات غزيرة جداً في فترة زمنية قصيرة.

وتابعت المراسلة: «نسمع صوت الهواء يتخبط مع السماعات، ويبدو فعلاً أن المنخفض ما زال مستمراً»، مؤكدة أن «الحالة بدأت منذ ساعات الصباح بالتأثير على العاصمة عمّان، بينما شهدت مدينة العقبة يوم أمس هطولات كبيرة وزخات من البرد وتراكمات واضحة»، مضيفة: «كما شهدت محافظتا الشمال إربد وعجلون هطولات أمطار كبيرة أيضاً».

وأشارت رُبا إلى أن «دائرة الأرصاد الجوية الأردنية حذّرت من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق البادية، إضافة إلى تشكل الضباب في المناطق الجبلية العالية»، مؤكدة استمرار المتابعة لضمان سلامة المواطنين خلال تأثير المنخفض.

https://www.youtube.com/shorts/Oo2UL4_e-JY