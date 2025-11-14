قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
المنخفض الأول للأحوال الجوية يطرق أبواب الأردن.. تفاصيل

أحمد بدوي

قالت ربا أغا مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الصحف الأردنية هذا الصباح تناولت خبر هطول أمطار ومنخفض جوي في هذا الموسم، مؤكدة أن السؤال الأساسي هو «كيف يمكن للأجهزة الرسمية أن تضمن سلامة المواطنين والمارين حتى لا يتعرضوا لأي سوء في هذه المنخفضات التي قد تسيء الطرقات وتعرقل الحركة».

وأضافت «أغا» أن الأردنيين استقبلوا أول شتوى في هذا الموسم، إذ تأثرت المملكة الأردنية بحالة من عدم الاستقرار بدأت منذ ساعات مساء أمس وتشتد يومي الجمعة والسبت»، موضحة أن «الأردن له مواسم مطيرة متباينة وملحوظة جداً، فهناك مواسم تشهد أمطاراً غزيرة وأخرى قليلة الهطولات، لكن ما تم رصده هو هطولات غزيرة جداً في فترة زمنية قصيرة.

وتابعت المراسلة: «نسمع صوت الهواء يتخبط مع السماعات، ويبدو فعلاً أن المنخفض ما زال مستمراً»، مؤكدة أن «الحالة بدأت منذ ساعات الصباح بالتأثير على العاصمة عمّان، بينما شهدت مدينة العقبة يوم أمس هطولات كبيرة وزخات من البرد وتراكمات واضحة»، مضيفة: «كما شهدت محافظتا الشمال إربد وعجلون هطولات أمطار كبيرة أيضاً».

وأشارت رُبا إلى أن «دائرة الأرصاد الجوية الأردنية حذّرت من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق البادية، إضافة إلى تشكل الضباب في المناطق الجبلية العالية»، مؤكدة استمرار المتابعة لضمان سلامة المواطنين خلال تأثير المنخفض.

https://www.youtube.com/shorts/Oo2UL4_e-JY

