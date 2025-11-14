قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تعلن قبول استثمارت بـ98.623 مليار جنيه.. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

قبلت الحكومة استثمارات غير مباشرة فعلية بقيمة تبلغ 98.623 مليار جنيه بما يعادل 2.092 مليار دولار، وذلك لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة واحتياجات الموازنة العامة.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.

اقرأ أيضًا:

1655 طلبا مقبولا  من المستثمرين

وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي  قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلى 1655 طلبا مقبولا.

وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.

وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 52.205 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه، تضمنت 885 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.251% وأعلي سعر بنسبة 25.5% وأقل سعر بنسبة 25.44%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 46.418 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 681 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.24% و أعلي سعر بنسبة 26.5% و أقل سعر بنسبة 26.465%.

وزارة المالية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال أذون خزانة أجل 182 يوما أجل 364 يوما الموازنة العامة الخزانة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الرجاء المغربي

مبلغ خيالي.. الرجاء المغربي يحدد مطالبه لبيع نجمه إلى الأهلي

منتخب السعودية

السعودية تفوز بهدف على كوت ديفوار وديا

الأهلي

ظهير أيسر.. تقارير مغربية: الرجاء يطلب 2 مليون دولار لبيع يوسف بلعمري للأهلي

بالصور

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد