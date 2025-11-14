الحكومة تعلن قبول استثمارت بـ98.623 مليار جنيه.. تفاصيل

قبلت الحكومة استثمارات غير مباشرة فعلية بقيمة تبلغ 98.623 مليار جنيه بما يعادل 2.092 مليار دولار، وذلك لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة واحتياجات الموازنة العامة.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.

1655 طلبا مقبولا من المستثمرين

وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلى 1655 طلبا مقبولا.

وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.

وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 52.205 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه، تضمنت 885 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.251% وأعلي سعر بنسبة 25.5% وأقل سعر بنسبة 25.44%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 46.418 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 681 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.24% و أعلي سعر بنسبة 26.5% و أقل سعر بنسبة 26.465%.