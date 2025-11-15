حملة مكبرة لازالة ورد النيل من مجرى النهر فى دمياط

فى إطار جهود لجنة الإصحاح البيئى المشكلة برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعضوية الجهات المعنية وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية و الحد من انتشار الأمراض و الاوبئة و الجوائح الصحية.

قامت اللجنة بتنفيذ اعمالها اليوم بازالة ورد النيل وكافة الحشائش بمجري النيل بدمياط وذلك برئاسة المهندس محمد الدالي مدير ادارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط ومشاركة كلا من مفتشي الادارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل ادارة المنصورة فرع دمياط ، م احمد شعيب مفتش النيل بدمياط.

حيث تم ازالة جميع الحشائش وورد النيل بمجري النيل بدمياط وسيتم استكمال اعمال اللجنة يوميا وتنظيف وتطهير مجري النيل بكافة مراكز ومدن المحافظة لحماية النيل من التلوث والحفاظ عليه وسوف تستمر الحمله يوميا لازاله كافه الحشائش والنباتي المائيه من خلف السد حتى كامل فرع النيل بدمياط.

جاء ذلك في إطار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.