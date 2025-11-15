لمتابعة صرف الأسمدة .. وكيل زراعة أسيوط يتفقد الجمعيات بمركز القوصية

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الجهات المعنية بمتابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية على أرض الواقع في جميع القرى والمراكز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وعدالة، تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

متابعة صرف وتوزيع الأسمدة الكيميائية للموسم الشتوي

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة قامت بجولة تفتيشية مفاجئة بمركز القوصية، ترافقه لجنة من مهندسي الزراعة، من بينهم المهندس على أحمد هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب أحمد سيد، مدير إدارة حماية الأراضي، إضافة إلى مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، وركزت الجولة على متابعة صرف وتوزيع الأسمدة الكيميائية للموسم الشتوي 2025، وأعمال حماية الأراضي، والتأكد من التزام الجمعيات الزراعية بتعليمات وزارة الزراعة لضمان العدالة في التوزيع وفقًا للحصر النهائي للمحاصيل دون أي تلاعب أو بيع في السوق السوداء أو تراكم للأسمدة في المخازن.

وضع لافتات واضحة بأسعار الأسمدة الصادرة عن وزارة الزراعة

وشدد المحافظ على ضرورة وضع لافتات واضحة بأسعار الأسمدة الصادرة عن وزارة الزراعة، وعدم مخالفتها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أكد على أهمية تكثيف المرور الميداني على جميع الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظة لمتابعة صرف كافة مستلزمات الزراعة، بما في ذلك الأسمدة والأدوية والمبيدات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقطاع الزراعي والمزارعين وفق الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية الزراعية الفعلية.

جدير بالذكر أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر أرقام: 114، و(088) 2135858 / 2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).