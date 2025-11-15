قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النزعة الصوفية في الرواية العربية تحت الضوء في مؤتمر نادي القصة بأسيوط

إيهاب عمر

يعقد نادي القصة بأسيوط مؤتمره السنوي الحادي عشر، والذي يقام بمكتبة مصر العامة بأسيوط عصر يوم الجمعة القادمة الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى العاشرة مساءًا تحت عنوان “النزعة الصوفية في الرواية العربية”.

 رؤية النادي تجاه قضايا السرد


يقول الأديب علي عبد الرازق رئيس نادي القصة بأسيوط أن المؤتمر هو استمرارية لتحقيق رؤية النادي تجاه قضايا السرد وما يتعلق بها من قضايا أدبية وثقافية متنوعة، ومن ثم كان الانحياز هذا العام إلى اختيار النزعة الصوفية والذي يأتي لاستكشاف أبعادها الفلسفية والفنية في السرد الروائي العربي، وهو نقاش طالما انتظره المثقفون والمبدعون، وكان مثار اهتمام كبير بينهم.
مضيفًا، أن المؤتمر حرص هذا العام على الاحتفاء بنماذج نفتخر بها في عالم السرد والكتابة الإبداعية، وهما الكاتب الصحفي والروائي الكبير سعد القرش، والروائية الكبيرة الدكتورة ريم بسيوني كضيف شرف المؤتمر.

مناقشة ثلاثة محاور رئيسية


تقول الكاتبة الدكتورة وئام عصام أمين عام المؤتمر أن المؤتمر يتضمن عددا من الجلسات البحثية ومناقشة ثلاثة محاور رئيسية، حيث المحور الأول: الحضور السردي في الخطاب الصوفي.. ماريا وأبو العباس للروائية الكبيرة ريم بسيوني، ويقدمها الناقد الدكتور تامر عبدالعزيز أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، جامعة المنيا، بينما المحور الثاني بعنوان "تجليات السرد الروائي بين الكشف الروحي والبناء الفني: مقاربة نقدية تحليلية في روايتي «بحري السكن» و«سلاسل الفيروز»" ويقدمه الناقد علاء عبد السميع عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر لوسط الصعيد، بينما المحور الثالث بعنوان "التصوف المسيحي بين التجربة الروحية والتجلي الأدبي"، ويقدمه الأديب والباحث أشرف أيوب، كما يتضمن المؤتمر لقاء مع ضيف شرف المؤتمر الروائية الدكتورة ريم بسيوني ويقدمه الأديب علي عبدالرازق.


هذا ويختتم المؤتمر بانعقاد حفل التكريم للفائزين بمسابقات النادي، وذلك بحضور الكاتب الكبير سعد القرش والكاتبة الكبيرة ريم بسيوني والدكتورة هاجر محروس مديرة مكتبة مصر العامة، والأديب علي عبد الرازق رئيس نادي القصة بأسيوط، والدكتورة وئام عصام، حيث الفائزون بالمسابقات، وهم في فرع المجموعة القصصية كانت الأديبة أسماء عبدالراضي عن مجموعتها "مدن الخوف" والذي سيتم نشر كتابها بواسطة دار الأدهم للنشر والتوزيع التي سترعي تلك الجائزة عن هذا العام، بينما وفي فرع القصة القصيرة المنفردة عن الدورة الرابعة عشرة، فاز كل من، الكاتب عادل السمري بالمركز الأول عن قصته "صفير النهر" والكاتب إسلام الحادي بالمركز الثاني عن قصته "المقعد الشاغر" والكاتبة نرمين حسين السطالي بالمركز الثالث عن قصتها "النافذة الزرقاء"
كما سيتم تكريم الروائي سعد القرش "رئيس المؤتمر"، الذي أثرى المكتبة العربية بأعماله الروائية المتميزة، وكذلك تكريم الروائية الدكتورة ريم بسيوني، صاحبة المشروع السردي التاريخي البارز، حيث سيتم منحهما دروع النادي تقديرا لإسهاماتهما الأدبية المتميزة.
يذكر أن نادي القصة بأسيوط تأسس عام 2002، ويعد منارة ثقافية تهتم بالأعمال السردية، حيث يعقد جلسته الأسبوعية كل يوم أربعاء، وينظم مسابقته السنوية في القصة القصيرة منذ 14 عامًا. ويأتي هذا المؤتمر الحادي عشر تتويجًا لسلسلة من المؤتمرات الناجحة التي ناقشت موضوعات متنوعة مثل "الأسطورة في السرد"، "المرأة والسرد في الصعيد"، و"السرديات والذكاء الاصطناعي".

