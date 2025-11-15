قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
برلمان

نواب يشيدون بجهود الدولة في بناء الإنسان: تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة.. وترسيخ الهوية الوطنية والصحة والتعليم أولوية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • برلمانية: الاستثمار في رأس المال البشري يضمن تمكين المواطن وتحسين مستوى معيشته
  • برلماني: الاهتمام بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين
  • برلماني: الدولة تستهدف استكمال تحقيق التنمية المستدامة

بعد تصريحات وزارة التضامن بشأن ضرورة الاستثمار في الإنسان لخلق مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية، أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة في صناعة الوعي ودعم فئات المجتمع لخلق تنمية حقيقة ومستدامة .

بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في الاهتمام ببناء الإنسان و الاستمرار في تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030  .

وأوضحت “ الكسان” فى تصريح لـ“صدى البلد” أن وزارة التضامن الاجتماعي أنتجت العديد من برامجها التنموية الشاملة، التي استهدفت في المقام الأول تعزيز قدرات الأفراد والأسر عبر إتاحة فرص التعليم والتدريب ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضحت عضو النواب أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقتصر على توفير الدعم المالي فقط، بل يمتد ليشمل بناء منظومة حماية اجتماعية فعالة تضمن تمكين المواطن وتحسين مستوى معيشته، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الاهتمام بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحقيق نهضة تنموية شاملة.

وأشار “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد” إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الإجتماعي، تبذل مجهودات جبارة في الاهتمام بالأسر المصرية،  عبر العديد من المبادرات والبرامج وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة.

كما أوضح عضو النواب أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وضعت بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، على رأس أولوياتها وذلك للحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة .

في سياق متصل، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في بناء الوعي ، التي تستهدف بشكل مباشر استكمال تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جهود الدولة فى قطاعات، الصحة، التعليم، وصناعة الوعى.

و أوضح “ الشوربجي” فى تصريح لـ “ صدى البلد” أن الاهتمام بالأسرة المصرية يسهم في إعداد أجيال جديدة لديها من الوعى ما يؤهلها لحفظ وحماية الهوية الوطنية للدولة المصرية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن.

وزارة التضامن الاستثمار صناعة الوعي بناء الانسان مجلس النواب

