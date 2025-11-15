الغندور يوجه رسالة لـ مسئولي القلعة البيضاء ورجال الأعمال بشأن أبناء محمد صبري

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ مسئولي القلعة البيضاء ورجال الأعمال بشأن أبناء محمد صبري نجم الزمالك السابق الذي توفي صباح أمس أثر حادث آليم.

رسالة لـ مسؤولي القلعة البيضاء ورجال الأعمال بشأن أبناء محمد صبري

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسالة لنادي الزمالك و رجال الأعمال صبري شخص محترم كان هو مصدر الرزق لأولاده و راتبه كان ضعيف جدا علي مقدم برامج و بقيمة صبري و لازم قبل ما الدنيا تهدي يحصل تواصل مع اولاده او ناس تكون مسئولة عن تعليم أولاده و راتب شهري و تبرع كبير لأولاده يساعدهم علي المعيشة و صبري عنده ٥ اولاد و لازم كمان يكون هناك وقفة مع كل اللاعبين القدامي مع اسرته و اولاده و ده واجب. عشان ده نجم تاريخي للزمالك و جمهوره و لابد يكون هناك افعال مش كلام و خلاص و اتمني تكون الرسالة وصلت".

الزمالك يعلن تغيير مكان عزاء محمد صبري

أعلن نادي الزمالك نقل مكان إقامة عزاء لاعب الفريق السابق محمد صبري، ليقام مساء الأحد عقب صلاة المغرب داخل مسجد الحامدية الشاذلية، بدلًا من إقامته داخل مقر النادي كما كان مقررًا في البداية.

كشفت المعاينة الأولية لحادث وفاة صبري أنه كان يقود سيارته في طريق جانبي بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يفقد السيطرة بشكل مفاجئ على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ليفارق الحياة في الحال نتيجة قوة الاصطدام.

شهدت جنازة الراحل حضور المئات من محبيه بعد صلاة العصر يوم الجمعة، حيث أعربوا عن حزنهم الشديد ودَعوا له بالرحمة. كما حرص العديد من نجوم الكرة على وداعه، ومن أبرزهم:

مدحت عبد الهادي، عبد الحميد بسيوني، محمد أبو العلا، أسامة نبيه، عبد الظاهر السقا، وليد سليمان، إبراهيم سعيد، طاهر أبو زيد، إسماعيل يوسف، وعمرو الجنايني.

شارك في تقديم واجب العزاء من مجلس إدارة الأهلي: طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ، بينما حضر من إدارة الزمالك أحمد سليمان.