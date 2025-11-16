قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طالبان انتحلا صفة طبيبين وتسببا في وفاة لاعب الكاراتيه .. اعرف القصة

إسلام دياب

تستكمل محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، الإثنين المقبل 17 نوفمبر 2025، نظر قضية طلبة العلاج الطبيعي المتهمين بانتحال صفة أطباء على خلفية واقعة وفاة يوسف لاعب الكاراتيه.

كانت أحداث القضية 8795 جنحة مباشرة سيدي جابر لسنة 2025، بدأت عندما شارك يوسف أحمد مصطفى لاعب الكاراتيه بإحدى بطولات الجمهورية، وأصيب بضربة أفقدته الوعي وتم نقله للمستشفى.

كانت قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية، تأييد حبس المتهمين الثاني والثالث وهما مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، في قضية وفاة اللاعب يوسف أحمد، بحبسهما 3 سنوات وتغريمهما، فيما قررت عرض المتهمة الأولى على لجنة ثلاثية.

كشفت التحقيقات في وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 تعود إلى الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عاما، حيث تسبب الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجبات وظيفتها بعدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، في تعطل تقديم الإسعافات العاجلة للمجني عليه عقب سقوطه، ما أسهم في تدهور حالته ووفاته.

أوضحت التحقيقات في الواقعة، أن الطبيبين المتواجدين في البطولة وقت الحادثة كانا لا يزالان تحت التدريب، فيما لم يثبت حصولهما على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة للقانونين 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنح سيدي جابر طالبان انتحال صفة لاعب الكاراتيه وفاة لاعب الكاراتيه طبيب

