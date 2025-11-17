قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن
5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا
تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور
الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص
تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا
مدير المتحف المصري الكبير: لا يمكن تنفيذ العقوبة المالية على المخالفين
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025: ادخر مبلغًا صغيرًا

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

تخلص من المشتتات الصغيرة، وتحدث بوضوح، واتبع خطة محكمة تجنب الخيارات المتسرعة، العمل الدؤوب الآن يُمهّد الطريق لاحقًا، الخطوات العملية ستبني الثقة وتُحقق نتائج أفضل بنهاية الأسبوع، وستُرحب بالتقدم الهادئ.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

سيتاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية خيار الانتقال إلى الخارج. سيجد من هم في فترة الإشعار وظيفة جديدة، وسيتم تحديد موعد المقابلة خلال يوم أو يومين. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تجنب رفع الأشياء الثقيلة، خاصةً في النصف الثاني من اليوم. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد تحدث جروح طفيفة أثناء تقطيع الخضراوات. التزم بالطعام المنزلي وتجنب الوجبات السريعة. اشرب الكثير من الماء. 

برج العقرب عاطفيا 

إذا كنت في علاقة، فتبادل الإطراءات الهادئة واستمع إلى احتياجاتك البسيطة تجنب الأسرار أو الكلمات القاسية؛ فالصدق اللطيف يشفي، خطط لنشاط مشترك بسيط، مثل نزهة قصيرة أو احتساء كوب من الشاي. اللفتات الطيبة تقوي الثقة وتجلب شعورًا أعمق بالأمان والرعاية، وتُقدّر اللحظات الصغيرة..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

راجع الفواتير والسجلات البسيطة لاكتشاف أي أخطاء صغيرة، إذا كنت تخطط لشراء جديد، فانتظر يومًا واستشر شخصًا موثوقًا، ادخر مبلغًا صغيرًا من أي دخل إضافي، وخزّن صندوقًا صغيرًا للطوارئ. 

