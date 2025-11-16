قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج القيد العائلي.. الشروط والمستندات المطلوبة

خطوات استخراج القيد العائلي.. الشروط والمستندات المطلوبة
خطوات استخراج القيد العائلي.. الشروط والمستندات المطلوبة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج القيد العائلي، باعتباره أحد أهم المستندات الأساسية المطلوبة ضمن أوراق التقديم لبعض الوظائف.

يأتي ذلك بالتزامن مع توسع الدولة في تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بهدف تقليل التكدس داخل مكاتب الأحوال المدنية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ويعد القيد العائلي وثيقة رسمية توضح التسلسل العائلي لمقدم الطلب، وتشمل بيانات الأسرة بالكامل، ما يجعله مستندا ضروريا في ملفات التقديم للجهات الحكومية والهيئات العسكرية.

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي  من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذ العملية بالكامل خلال دقائق قليلة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي:(https://moi.gov.eg)
2. اختيار قسم دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.
3. النزول إلى بند الأحوال المدنية ثم الضغط على خدمة قيد عائلي.
4. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن خيار تحديد عدد أفراد القيد العائلي، ثم الضغط على زر التالي.
5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل بيانات الأسرة كاملة.
6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لإتمام الطلب بنجاح.

وتستغرق عملية تقديم الطلب نحو خمس عشرة دقيقة فقط في حال توفر البيانات والمستندات اللازمة دون أخطاء.

الشروط اللازمة لاستخراج القيد العائلي إلكترونيا

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من خدمة استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت، خاصة عند إعادة استخراجه للمرة الثانية، ومن أبرز هذه الشروط:

أن تكون جميع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

تسجيل بيانات الأبناء كاملة وبشكل مطابق للوثائق الرسمية.

في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات يجب تسجيل البيانات بدقة وإدراج الرقم القومي لكل زوجة.

توفير شهادة وفاة مميكنة في حال وجود فرد متوفى داخل الأسرة.

استخراج القيد العائلي

المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025

يحتاج المتقدم للحصول على القيد العائلي تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية تشمل:

نموذج طلب قيد عائلي نموذج 40.

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق بشرط أن تكون مميكنة.

صور مميكنة من شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة.

صورة من شهادات الوفاة في حال وجود متوفين من أفراد الأسرة.

استخراج القيد العائلي للمرة الثانية إلكترونيا

يمكن للمواطن الذي سبق له استخراج القيد العائلي التقدم للحصول عليه مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني، بشرط اكتمال البيانات وتحديث المستندات المطلوبة بنفس الشروط المعمول بها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث أنظمة الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية.

استخراج القيد العائلي استخراج القيد القيد العائلي موقع وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

ترشيحاتنا

نوري بيلجي جيلان

رحلة في عوالم نوري بيلجي جيلان.. محاضرة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

اليوم.. عرض 4 أفلام قصيرة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

فؤاد عبد الواحد

فؤاد عبد الواحد ضمن قائمة الترشيحات لجائزة JOY AWARDS 2026 كأفضل فنان عربي

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد