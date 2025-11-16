خطوات استخراج القيد العائلي.. الشروط والمستندات المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج القيد العائلي، باعتباره أحد أهم المستندات الأساسية المطلوبة ضمن أوراق التقديم لبعض الوظائف.

يأتي ذلك بالتزامن مع توسع الدولة في تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بهدف تقليل التكدس داخل مكاتب الأحوال المدنية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ويعد القيد العائلي وثيقة رسمية توضح التسلسل العائلي لمقدم الطلب، وتشمل بيانات الأسرة بالكامل، ما يجعله مستندا ضروريا في ملفات التقديم للجهات الحكومية والهيئات العسكرية.

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذ العملية بالكامل خلال دقائق قليلة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي:(https://moi.gov.eg)

2. اختيار قسم دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

3. النزول إلى بند الأحوال المدنية ثم الضغط على خدمة قيد عائلي.

4. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن خيار تحديد عدد أفراد القيد العائلي، ثم الضغط على زر التالي.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل بيانات الأسرة كاملة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لإتمام الطلب بنجاح.

وتستغرق عملية تقديم الطلب نحو خمس عشرة دقيقة فقط في حال توفر البيانات والمستندات اللازمة دون أخطاء.

الشروط اللازمة لاستخراج القيد العائلي إلكترونيا

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من خدمة استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت، خاصة عند إعادة استخراجه للمرة الثانية، ومن أبرز هذه الشروط:

أن تكون جميع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

تسجيل بيانات الأبناء كاملة وبشكل مطابق للوثائق الرسمية.

في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات يجب تسجيل البيانات بدقة وإدراج الرقم القومي لكل زوجة.

توفير شهادة وفاة مميكنة في حال وجود فرد متوفى داخل الأسرة.

استخراج القيد العائلي

المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025

يحتاج المتقدم للحصول على القيد العائلي تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية تشمل:

نموذج طلب قيد عائلي نموذج 40.

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق بشرط أن تكون مميكنة.

صور مميكنة من شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة.

صورة من شهادات الوفاة في حال وجود متوفين من أفراد الأسرة.

استخراج القيد العائلي للمرة الثانية إلكترونيا

يمكن للمواطن الذي سبق له استخراج القيد العائلي التقدم للحصول عليه مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني، بشرط اكتمال البيانات وتحديث المستندات المطلوبة بنفس الشروط المعمول بها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث أنظمة الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية.