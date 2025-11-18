فقيه دستوري عن بيان الرئيس السيسي بشأن انتخابات النواب: نحن في دولة تحترم القانون

علق عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري على بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى .

وقال عصام الإسلامبولي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" ما فعله الرئيس السيسي اليوم موقف جيد منه بعدما رأى الأحداث التي حدثت ببعض الدوائر الانتخابية ".

وتابع عصام الإسلامبولي: " عندما يتقدم أي مرشح بتظلم إلى اللجنة العامة يتم نقله للهيئة الوطنية للانتخابات للفصل فيه ".

واكمل عصام الإسلامبولي “ بيان الرئيس السيسي بشان الانتخابات يعطي إحساس للمواطن بأننا في دولة مؤسسات وقانون وهناك دستور لابد ان يحترم ”.

ولفت عصام الإسلامبولي:" صوت المواطن لابد ان يكون له قيمة ويكون حر بما ينعكس بالإيجاب على مجلس النواب الذي يعبر عن إرادة الشعب ".