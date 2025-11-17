القاهرة تواصل تقديم الخيام والسلال الغذائية لدعم سكان القطاع

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن اللجنة المصرية تواصل إغاثة سكان قطاع غزة بعد تعرض القطاع لموجة من الامطار الغزيرة .

وقال محمد منصور في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" مصر تواصل تقديم الخيام والسلال الغذائية لدعم سكان غزة ".



وتابع محمد منصور :" اللجنة المصرية قدمت 600 خيمة و2200 شادر في رفح الفلسطينية، وتوفر مآوى لعدد كبير من الفلسطينيين بعد فقدان خيامهم بسبب الأمطار الغزيرة ".



واكمل محمد منصور :" اللجنة المصرية سباقة في تقديم الإغاثة للفلسطينيين ونوجه الشكر للرئيس السيسي ".



ولفت محمد منصور :" مصر الدولة الوحيدة التي تقوم بإمداد غزة بالمساعدات الغاثية والغنسانية ".

