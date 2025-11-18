قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
توك شو

أخبار التوك شو| وزير الزراعة يشكف موقف صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين.. ومحامي ميار نبيل يكشف مفاجأة عن احتجاز زوجها لها بالإمارات

عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الوطنية للانتخابات: نتحقق من مقاطع خروقات الانتخابات على السوشيال ميديا
تحدثت الإعلامية لميس الحديدي أثناء مداخلة هاتفية مع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلة: إذا كان تجاوز السقف الدعائي للانتخابات غير مؤثر جوهريًا في العملية الانتخابية، ليه نسيب هذا البند في القانون؟ ما نشيله.ليعلق بنداري قائلاً: كما قلت، إن سقف الدعاية الانتخابية يتم رصده، ولو تزايد يتم توجيه المرشح ومطالبته بتبيان من أين أتى ولماذا. ومع ذلك، هذا لن يؤثر في سلامة العملية الانتخابية.

محمود مسلم: الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته فاجأ الجميع

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت منها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الحالي ورصده لبعض المخالفات، يمثل خطوة مهمة في وقت حرج.

وزير الزراعة يشكف عن موقف صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تتابع بشكل صارم عمليات صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين، مشيرًا إلى أن أي مخالفات داخل الجمعيات الزراعية يتم تحويلها فورًا إلى النيابة العامة، مع إيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني.

شرسة هذا العام.. استشاري مناعة: يجب أخذ لقاح الإنفلونزا خاصة هذه الفئات

أكد الدكتور امجد حداد استشاري الحساسية والمناعة، أن لقاح الإنفلونزا هو لقاح ميت وليس حي وبالتالي لا يتسبب في أي إصابة بالفيروس .

قطع عنها المياه والكهرباء.. محامي ميار نبيل يكشف مفاجأة عن احتجاز زوجها لها بالإمارات

كشف محمود سامي محامي السيدة ميار نبيل، المواطنة التي احتجزها زوجها في دولة الإمارات، آخر المستجدات.

الرفال والأرصدة المجمدة| تطوران في يوم واحد يفتحان نار أكثر لهيبًا للحرب الأكبر بعد العالمية الثانية

تغير جذري.. تصعيد جديد.. ربما تكون هذه الكلمات خير واصفا لما يحدث في ساحة الصراع الحربي بين أوكرانيا وروسيا، وذلك بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بمزيد من تصاعد وتير المواجهة بين الأطراف المتنازعة في هذه الحرب المستعرة.
حسام بدراوي: القائمة الموحدة تعكس رأيا واحدا فقط.. وأتمنى إعادة النظر في النظام الانتخابي.. فيديو

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن بيان الرئيس السيسي حول الانتخابات البرلمانية مهم ويضع الأمور في نصابها، موضحًا أن هذا سينعكس على الناخبين بشكل إيجابي.

الدفاع المدني بغزة: كارثة إنسانية بسبب الأمطار وانهيار البنية التحتية بعد العدوان الإسرائيلي

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الواقع في القطاع أصبح كارثيًا للغاية جراء الأمطار الأخيرة التي كشفت حجم الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

