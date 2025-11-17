قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
رياضة

محمد صلاح: لازم تحب اللي بتعمله.. وبنتي ماحبتش التنس فسبت لها حرية الاختيار

مجدي يعقوب ومحمد صلاح
مجدي يعقوب ومحمد صلاح
حمزة شعيب

 

حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، على توجيه مجموعة من النصائح للشباب، مستعرضًا خلاصة تجربته ومسيرته التي جعلته واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

وخلال ظهوره عبر قناة "أون سبورت"، شدد صلاح على أهمية الإيمان بالهدف والثقة بالنفس، مؤكدًا أن الإيمان الداخلي هو الأساس الحقيقي لأي إنجاز. 

وقال إن الإنسان قد لا يعرف طريق الوصول إلى حلمه بشكل كامل، لكنه إذا تمسّك بالثقة والإرادة سيصل في النهاية، موضحًا أن "الإيمان والثقة هما أهم عنصرين لأي شخص يسعى لتحقيق إنجاز كبير".

وأشار قائد الفراعنة إلى أنه كان دائمًا يتوقع النجاح ويؤمن بأنه سيصل إلى ما يطمح إليه، موضحًا أن تخيّل الفوز وتحقيق الهدف جزء أساسي من رحلته، ونقطة يجب أن يتبناها أي شخص يريد تحقيق تقدم في حياته.

 

وتطرق صلاح إلى دور الأب والأم في دعم أطفالهم، مؤكدًا أن فرض الطموحات على الأبناء قد يأتي بنتيجة عكسية. وقال إنه حاول دفع ابنته لممارسة رياضة التنس، لكنها لم تكن تحبها، ولذلك ترك لها حرية اختيار ما تريده. 

وأضاف أن إجبار الطفل على تحقيق رغبة الوالدين يفقده الشغف، بينما من الأفضل مساندته للوصول إلى ما يطمح إليه بنفسه.

رسالة تقدير للدكتور مجدي يعقوب

وفي ختام حلقته مع البروفيسور مجدي يعقوب، أعرب محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بالتواجد معه في لقاء واحد، مؤكدًا تقديره لتجربته الملهمة، ومتمنيًا تكرار مثل هذه اللقاءات مستقبلاً.

