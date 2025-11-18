قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

قبل أيام قليلة من ضربة البداية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يترقب جمهور الكرة المصرية موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، والمقرر إقامتها الساعة السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تمثل اختبارًا حقيقيًا لأول ظهور أفريقي للمدرب الدنماركي ييس توروب مع القلعة الحمراء.

الأجواء داخل الأهلي

ورغم الانشغال بموعد اللقاء وأجوائه، فإن الكواليس داخل الأهلي تشهد تحركات كبيرة يقودها توروب، الذي بدأ تنفيذ خطة عمل مختلفة تمامًا عن المعتاد بهدف تسريع التطور الفني وتصحيح الأخطاء قبل انطلاق البطولة القارية.

منذ توليه المسئولية، ظهر حرص توروب على التواصل المباشر مع اللاعبين بشكل يومي، لكنه اختار طريقة مبتكرة تعتمد على جلسات فردية وجماعية صغيرة تتكوّن من 5 إلى 10 لاعبين فقط.

في كل جلسة، يقوم توروب بفتح فيديوهات خاصة لكل لاعب لقطات من المباريات أو التدريبات ويقوله بصراحة: "النقطة دي أنت ممتاز فيها، لكن هنا محتاج تشتغل أكتر".

الدور التكتيكي

ومن بين الأهداف الأساسية للجلسات أن كل لاعب يعرف دوره التكتيكي بوضوح، ونقاط قوته اللي يجب أن يعتمد عليها، والسلبيات التي من المفترض أن يتخلص منها قبل أن يدخل الفريق سلسلة مواجهات قوية في أفريقيا.

الأهلي من ناحيته بدأ بالفعل تجهيزاته لمواجهة شبيبة القبائل، وهي أول خطوة في مشوار مجموعة صعبة تضم إلى جانب النادي الجزائري فريق الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

وبعد مباراة السبت، يشد الأهلي الرحال إلى المغرب لخوض معركة الجولة الثانية أمام الجيش الملكي، في اختبار قد يحدد شكل المنافسة مبكرًا.

جماهير الأهلي تضع آمالًا كبيرة على بداية قوية، بينما يراهن توروب على طريقته الجديدة في التواصل مع اللاعبين طريقة قد تُعيد الانضباط الفني وتفتح صفحة مختلفة للمارد الأحمر في أفريقيا هذا الموسم.

دوري أبطال أفريقيا أبطال أفريقيا مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل موعد مباراة الأهلي شبيبة القبائل الجزائري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

القبض على طالب طمس لوحات سيارته بدمنهور

القبض على طالب طمس لوحات سيارته في دمنهور

مطبوعات بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالمرج

مطبوعات بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالمرج

الداخلية تكشف حقيقة تحرش سائق بطفلة فى المقطم

الداخلية تكشف حقيقة تحرش سائق بطفلة في المقطم

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد