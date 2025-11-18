تموين القليوبية: ضبط مخالفات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة للمرور على الأنشطة التجارية ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق مركز ومدينة طوخ، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وضبط المخالفات.



جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين بالقليوبية بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بعد قرار رفع أسعار المحروقات، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

تجميع المواد البترولية

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن إدارة طلمبة رصيف بدون ترخيص، وتجميع مواد بترولية مدعمة بدون تصريح وبيعها بأزيد من السعر الرسمي، حيث ضُبطت طلمبة تموين سيارات (سولار وبنزين) وكمية قدرها 230 لترًا من السولار والبنزين.



كما تم تحرير محضر ضد مسؤول مستودع بوتاجاز لقيامه ببيع أسطوانة البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير عدد (3) محاضر لغلق مستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق.



كما جرى تحرير عدد (7) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وشملت الأنشطة: (عطارة – منظفات – مبيدات زراعية – محطة وقود).