إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم أسيوط: إنشاء أول مركز للحرف اليدوية والتراثية

محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
إيهاب عمر

عقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعا تنسيقيا مع موجهى عموم الأنشطة المدرسية وموجهى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وذلك بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومحمد المغربى موجه عام التربية الفنية بالمديرية وموجهى التربية الفنية والموجهين الاوائل بالادارات التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بحى شرق لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء أول مركز انتاجي للحرف اليدوية والتراثية على مستوى المديرية فى إطار دعم ورعاية اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وأشاد وكيل الوزارة خلال اللقاء بالمشاركة المتميزة لأكثر من 1300 طالب وطالبة ومعلم فى فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من مسابقة الرسم "لمحات من الهند" لعام 2025 والتى عقدت أمس بمدرسة الخديجة يوسف بمشاركة الوزير المحافظ اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ومنسق البرامج الثقافية سفارة الهند بالقاهرة والعديد من القيادات التنفيذية  والظهور المشرف للمبدعين من الطلاب فى مجال الرسم والذين عبروا عن الثقافة الهندية من خلال أعمال فنية متميزة لاقت إعجاب واهتمام الحضور . 

إنشاء اول مركز انتاجي لدعم الحرف التراثية واليدوية

ووجه وكيل الوزارة باتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء اول مركز انتاجي لدعم الحرف التراثية واليدوية بمشاركة موجهى ومعلمى التربية الفنية وطلاب المدارس بمختلف أنواعها بناء على توجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وذلك للتدريب على مختلف الحرف التراثية واليدوية مثل الريزن والكونكريت والشمع والجبس والجوخ الاشغال الجلدية والمعادن والأخشاب والارابيسك والتلى والسجاد اليدوى والكليم الأسيوطي وجميع فنون النحت والرسم تحت إشراف متخصصين فى كافة الحرف لإتاحة الفرصة التدريبية للشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فضلا عن توفير اعمال إنتاجية لبيعها بمختلف المنافذ بالمحافظة والمشاركة بها فى مختلف المعارض المحلية والقومية والدولية مع تخصيص مكان دافيد المركز الحرفى بمقر أحد المؤسسات التعليمية بالمحافظة واستغلال الفترة المسائية لإتاحة اكبر فرصة لمشاركة الطلاب والمعلمين والشباب من أبناء المحافظة دون التأثير على سير الدراسة.

 كما أكد دسوقى على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية واكتشاف الموهوبين من الطلاب وتوفير مختلف الوسائل التعليمية بالمدارس لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة فى كافة المسابقات والمعارض التى يجرى تنفيذها على مدار العام فضلا عن المشاركة فى تنفيذ فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية فى المناسبات المختلفة بالتنسيق مع مسؤولى الأنشطة المتنوعة بالمديرية . مشيرا إلى ان الأنشطة المدرسية تعتبر مكمل للعملية التعليمية واكبر محفز للطلاب للتفوق الدراسى والانضباط المدرسى موجها الجميع بالتعاون فى تنظيم فعاليات وبرامج ثقافية وفنية على مستوى الإدارات التعليمية لتبادل الخبرات والمعارف واكتشاف الموهوبين من أبنائنا الطلاب مشددا على تكثيف الجولات الميدانية والزيارات للمدارس بصفة مستمرة لمتابعة تفعيل الأنشطة المدرسية وتنفيذ وسائل تعليمية واشغال يدوية بمشاركة الطلاب وتحفيز المتميزين منهم .

أسيوط وزارة التربية والتعليم الأنشطة المدرسية أول مركز انتاجى للحرف اليدوية والتراثية أخبار أسيوط الحرف اليدوية والتراثية

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
منى زكى
أحمد حلمي ومنى زكي
جانب من المضبوطات
