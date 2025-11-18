قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة .. تفاصيل
الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
ناقوس الخطر.. زلزال عسكري يهز الجيش البريطاني| تفاصيل
الوزراء يُوافق على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر
كيروش مرفوض.. تفاصيل الشرط الجزائي لمدرب منتخب مصر حسام حسن
السفارة المصرية بعمان تستعد لانطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة.. تفاصيل
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد
ماتوا في حادث؟.. حزن في المنوفية لوفاة صديقين
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في التشيك إلى 57 مصابا
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته
مراسم استقبال رسمية لرئيس كوريا الجنوبية فى قصر الاتحادية
حبس عاطل أطلق الرصاص على سائق لشكه في وجود علاقة مع طليقته بالهرم

ندى سويفى

أمرت نيابة الهرم بحبس متهم عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش تجاه سائق داخل شقة طليقته، ما أسفر عن إصابته في البطن، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة، وقررت إرسال السلاح المضبوط إلى الأدلة الجنائية لفحصه، وطلبت ملفًا طبيًا كاملًا بحالة المجني عليه وسماع أقواله فور استقرار حالته الصحية.

وتمكنت أجهزة الأمن بقطاع غرب الجيزة من ضبط المتهم، بعد أن كشفت التحريات أن المتهم أطلق النار بدافع الشك في وجود علاقة بين المجني عليه وطليقته، واعتقاده بأنها طلبت الطلاق للارتباط بالمجني عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اقتحم شقة طليقته أثناء وجود السائق بداخلها، ووجّه إليه طلقة من فرد خرطوش أصابته في البطن، قبل أن يفر هاربًا، فيما تمكنت مأمورية أمنية من ضبطه والسلاح المستخدم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بدافع الشك.

ووجّهت النيابة للمتهم اتهامات الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وطلبت سرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية وتقرير المستشفى حول حالة المجني عليه تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

