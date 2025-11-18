حبس عاطل أطلق الرصاص على سائق لشكه في وجود علاقة مع طليقته بالهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس متهم عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش تجاه سائق داخل شقة طليقته، ما أسفر عن إصابته في البطن، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة، وقررت إرسال السلاح المضبوط إلى الأدلة الجنائية لفحصه، وطلبت ملفًا طبيًا كاملًا بحالة المجني عليه وسماع أقواله فور استقرار حالته الصحية.

وتمكنت أجهزة الأمن بقطاع غرب الجيزة من ضبط المتهم، بعد أن كشفت التحريات أن المتهم أطلق النار بدافع الشك في وجود علاقة بين المجني عليه وطليقته، واعتقاده بأنها طلبت الطلاق للارتباط بالمجني عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اقتحم شقة طليقته أثناء وجود السائق بداخلها، ووجّه إليه طلقة من فرد خرطوش أصابته في البطن، قبل أن يفر هاربًا، فيما تمكنت مأمورية أمنية من ضبطه والسلاح المستخدم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بدافع الشك.

ووجّهت النيابة للمتهم اتهامات الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وطلبت سرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية وتقرير المستشفى حول حالة المجني عليه تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.