قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
بعد تصريح "التعليم بايظ".. الأهلي يقاضي مسئول في أحد البنوك بـ3 بلاغات
مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما
المحكمة العسكرية بلبنان تُحدد الثلاثاء موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز دولي جديد.. إدراج جامعة قنا باسمها الجديد في تصنيف شنغهاي للتخصصات المختلفة

بيان جامعة قنا
بيان جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، عن إدراج الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2025، والذي يشمل ترتيب أفضل الجامعات فى 55 تخصصا علميا على مستوى العالم.

 وقال رئيس جامعة قنا إن الجامعة في هذا العام اتخذت خطوات سريعة للحفاظ على رصيدها في التصنيفات الدولية، وظهورها باسم جامعة قنا في خطوة تعكس القدرة المؤسسية للجامعة في إدارة ملف التصنيف الذي يعد بوابة الجامعة للعالم وظهورها في قواعد البيانات وجهات التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف عكاوى أن الجامعة أدرجت في هذا التصنيف الهام للعام الثالث على التوالي في الطب البيطري والعام الثاني على التوالي في تخصص العلوم الزراعية، لافتاً إلى أن الجامعة تطمح في إدراج المزيد من التخصصات في تصنيف شنغهاي من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعة للارتقاء بمستوى البحوث المنشورة، بالإضافة إلى دعم بنك المعرفة المصري للنشر الحر من خلال اتفاقية التعاون مع دار النشر العالمية "springer nature".

وأوضح رئيس جامعة قنا أن تخصص الطب البيطري بالجامعة حقق المركز 201- 300 دوليا والفئة الرابعة على المستوى الوطني للعام الثالث على التوالي متقدما مركزا عن العام الماضي على المستوى المحلى بين الجامعات المصرية، كما حققت العلوم الزراعية للعام الثاني على التوالي بتصنيف شنغهاي المركز 301-400 عالميا والفئة الخامسة على المستوى الوطني متقدمة مركزين محليا بين الجامعات المصرية، ومتقدمة 100 مركز عالمي مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تنامى تقدم تلك التخصصات بالتصنيف والذى ينعكس على المستوى البحثي للجامعة مستقبلا.

 

التصنيف يعتمد على تحليل قواعد بيانات

وأفاد الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن تصنيف GRAS يقيم 57 تخصصا على مستوى العالم سنويا وإدراج عدد لا يزيد على 500 جامعة في كل تخصص، ما يعكس أهمية هذا التصنيف، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعتمد بشكل كبير على تحليل قواعد بيانات Clarivate لبحوث الجامعة.

وأفاد عبد العظيم بأن مؤشرات التصنيف تشمل الآتى: مخرجات البحوث (Q1)، ويتطلب نشر حد أدنى من الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالمياً على منصة Web of Science الأمريكية وفقاً لكل تخصص، وتأثير البحث (CNCI) وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في كل تخصص أكاديمي، والتعاون الدولي (IC) وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتين مختلفتين على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة، وجودة البحث (Top) وهو عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة، والجوائز الأكاديمية الدولية (AWARD) يعتمد مؤشر الجوائز الأكاديمية الدولية على استطلاع التميز الأكاديمي (AES).

فيما أوضح الدكتور حمودة محمد، رئيس لجنة التصنيف الدولي بجامعة قنا، أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية يدرج الجامعات على مستوى العالم في 5 قطاعات بحثية أساسية هي:  "العلوم الطبية، العلوم الهندسة، علوم الحياة، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية"، و55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحوث، وتأثير البحوث والتعاون الدولي وجودة البحوث، والجوائز الأكاديمية الدولية. 

وشهد هذا العام إدراج العديد من الجامعات المصرية، حيث تم إدراج 14 جامعة في تخصص الطب البيطري و19 جامعة في مجال العلوم الزراعية بزيادة جامعتين هذا العام بتصنيف شنغهاي.

ولمزيد من التفاصيل تتبع الرابط الآتي: 

https://www.shanghairanking.com/institution/qena-university

قنا جامعة قنا تصنيف شنغهاي انجاز دولي جديد تحليل قواعد بيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

ترشيحاتنا

الاملاح

مشروبات تساعد على طرد الأملاح والوقاية من حصى الكلى

20 نوفمبر.. العالم يجدد التزامه بحقوق الطفل تحت شعار "يومي، حقوقي"

العالم يجدد التزامه بحقوق الطفل تحت شعار "يومي.. حقوقي"

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بسهولة

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد