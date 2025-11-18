إنجاز دولي جديد.. إدراج جامعة قنا باسمها الجديد في تصنيف شنغهاي للتخصصات المختلفة

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، عن إدراج الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2025، والذي يشمل ترتيب أفضل الجامعات فى 55 تخصصا علميا على مستوى العالم.

وقال رئيس جامعة قنا إن الجامعة في هذا العام اتخذت خطوات سريعة للحفاظ على رصيدها في التصنيفات الدولية، وظهورها باسم جامعة قنا في خطوة تعكس القدرة المؤسسية للجامعة في إدارة ملف التصنيف الذي يعد بوابة الجامعة للعالم وظهورها في قواعد البيانات وجهات التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف عكاوى أن الجامعة أدرجت في هذا التصنيف الهام للعام الثالث على التوالي في الطب البيطري والعام الثاني على التوالي في تخصص العلوم الزراعية، لافتاً إلى أن الجامعة تطمح في إدراج المزيد من التخصصات في تصنيف شنغهاي من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعة للارتقاء بمستوى البحوث المنشورة، بالإضافة إلى دعم بنك المعرفة المصري للنشر الحر من خلال اتفاقية التعاون مع دار النشر العالمية "springer nature".

وأوضح رئيس جامعة قنا أن تخصص الطب البيطري بالجامعة حقق المركز 201- 300 دوليا والفئة الرابعة على المستوى الوطني للعام الثالث على التوالي متقدما مركزا عن العام الماضي على المستوى المحلى بين الجامعات المصرية، كما حققت العلوم الزراعية للعام الثاني على التوالي بتصنيف شنغهاي المركز 301-400 عالميا والفئة الخامسة على المستوى الوطني متقدمة مركزين محليا بين الجامعات المصرية، ومتقدمة 100 مركز عالمي مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تنامى تقدم تلك التخصصات بالتصنيف والذى ينعكس على المستوى البحثي للجامعة مستقبلا.

التصنيف يعتمد على تحليل قواعد بيانات

وأفاد الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن تصنيف GRAS يقيم 57 تخصصا على مستوى العالم سنويا وإدراج عدد لا يزيد على 500 جامعة في كل تخصص، ما يعكس أهمية هذا التصنيف، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعتمد بشكل كبير على تحليل قواعد بيانات Clarivate لبحوث الجامعة.

وأفاد عبد العظيم بأن مؤشرات التصنيف تشمل الآتى: مخرجات البحوث (Q1)، ويتطلب نشر حد أدنى من الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالمياً على منصة Web of Science الأمريكية وفقاً لكل تخصص، وتأثير البحث (CNCI) وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في كل تخصص أكاديمي، والتعاون الدولي (IC) وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتين مختلفتين على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة، وجودة البحث (Top) وهو عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة، والجوائز الأكاديمية الدولية (AWARD) يعتمد مؤشر الجوائز الأكاديمية الدولية على استطلاع التميز الأكاديمي (AES).

فيما أوضح الدكتور حمودة محمد، رئيس لجنة التصنيف الدولي بجامعة قنا، أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية يدرج الجامعات على مستوى العالم في 5 قطاعات بحثية أساسية هي: "العلوم الطبية، العلوم الهندسة، علوم الحياة، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية"، و55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحوث، وتأثير البحوث والتعاون الدولي وجودة البحوث، والجوائز الأكاديمية الدولية.

وشهد هذا العام إدراج العديد من الجامعات المصرية، حيث تم إدراج 14 جامعة في تخصص الطب البيطري و19 جامعة في مجال العلوم الزراعية بزيادة جامعتين هذا العام بتصنيف شنغهاي.

ولمزيد من التفاصيل تتبع الرابط الآتي:

https://www.shanghairanking.com/institution/qena-university