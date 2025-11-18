إيقاف مؤقت لبيع تذاكر كأس العرب لمدة يومين قبل انطلاق البطولة في الدوحة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب عن إيقاف بيع تذاكر مباريات البطولة بشكل مؤقت لمدة يومين خلال الأسبوع الجاري.

موعد البطولة

وتنطلق البطولة يوم 1 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته.

وأكدت اللجنة عبر موقعها الرسمي أن التوقف بدأ اليوم، الثلاثاء، على أن تعود عملية بيع التذاكر يوم الجمعة المقبل.

سبب الإيقاف

ولم تكشف اللجنة عن سبب الإيقاف المفاجئ، لكن المصادر ترجح أن يكون بهدف تحديث النظام الفني الخاص ببيع التذاكر.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب الإمارات والأردن، بالإضافة إلى المتأهل من مباراة تحديد بين الكويت وموريتانيا.