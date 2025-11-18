إلغاء الانتخابات في الدائرتين الأولى والرابعة بمحافظة الفيوم

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم إلغاء الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى إلغاء الانتخابات بالدائرة الرابعة بمركز أبشواي.





وأكد المستشار حازم بدوي، أن الهيئة ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، وذلك إيمانًا بمبدأ الشفافية وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن منطلق أن الهيئة ليست لديها ما تخفيه ولا تتستر على أي مخالفة أو مخالف.

وقال بدوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، إن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب، يعملون على فحص والتحقيق في الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى الهيئة سواء من مرشحين أو ناخبين أو متابعين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأضاف رئيس الهيئة: "ليطمئن الجميع أنه لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإدارة الناخبين"، مشيرا إلى أن الهيئة وصلها 88 تظلما من رؤساء اللجان العامة، والهيئة تتصدى لتلك التظلمات وتفحصها، وأن أي تجاوز حدث في أي لجنة حتى لو فرعية سيتم إبطال الدائرة الانتخابية بالكامل.