تحقيقات وملفات

“كارثة طبيعية” تتكرر مع نيرمين: أنجبت أربعة توائم وتنتظر دعم الدولة بشأن لبن الأطفال والتعليم والسكن

نيرمين سعيد، والدة الأربعة توائم
نيرمين سعيد، والدة الأربعة توائم
ياسمين القصاص

بالتزامن مع عرض مسلسل كارثة طبيعية، فرغم أن البعض قد يظن أن إنجاب هذا العدد الكبير من التوائم مبالغ فيه دراميا، فإن الواقع يثبت عكس ذلك، فهناك أسر تعيش تجارب مشابهة تماما، من مسلسل كارثة طبيعية، بطولة الفنان محمد سلام حول محمد الذى يرزق بـ7 توائم، وتبدأ معاناته طوال الحلقات حول توفير حياة كريمة لأطفاله ورعايتهم هو زوجته التي تقوم بدورها الممثلة جهاد حسام الدين.

ومن تلك الأسر على أرض الواقع، هي أسرة نرمين سعيد وزوجها مؤمن ناصر، اللذين رزقا بأربع توائم من البنات، وانتقلت حالتهما من صدمة المفاجأة إلى فرحة عميقة رغم التحديات.

 وأجرى موقع "صدى البلد" حوارا خاصا، مع نيرمين سعيد والدة الأربعة توائم، للوقوف على أبرز مطالبها من الدولة، ومناقشة احتياجات أسرتها، حتى تتمكن من توفير التعليم والملبس والمأكل والرعاية الصحية اللازمة لبناتها وتمهيد مستقبل أفضل لهن.

مطالب أساسية ودعم غائب

ما حدود مسؤولية الدولة تجاه الأسر ذات الحالات الاستثنائية مثل ولادة التوائم؟

وتوضح الأم أنها بحاجة ماسة لتوفير الحليب لأطفالها، كما تطالب وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم الشقة التي تقدمت للحصول عليها.

وتشير إلى أن التعليم المجاني هو حق لها ولأطفالها، حيث كان بإمكانها إدارة مصاريف طفل واحد، لكن وجود أربعة أطفال يجعل المصاريف الجانبية للمدارس عبئا كبيرا.

أربعة أرواح ومسؤوليات مضاعفة

كيف يمكن للأسر متعددة الأطفال تحقيق التوازن بين الأساسيات والاحتياجات التنموية للأطفال؟ 

وتصف الأم شعورها عندما أصبحت مسؤولة فجأة عن أربعة توائم تحتاج إلى رعاية شاملة، من الغذاء والملابس إلى الألعاب والاحتياجات الأساسية للنمو.

 وتؤكد الأم، أن حاجات الطفل الضرورية ليست رفاهية، بل جزء أساسي من نموه السليم جسديا ونفسيا.

نداء للأجهزة الحكومية

ما البرامج التي يمكن أن تقدمها الحكومة لدعم الأسر التي لديها توائم أو أعداد كبيرة من الأطفال؟

وتوجه الأم نداءا إلى وزير الصحة لدعم أطفالها صحيا، وإلى وزير التعليم لضمان تعليمهم، كما تطالب الدولة بدعم كل أم تعيش ظروفا مشابهة، خاصة مع تزايد حالات إنجاب التوائم في الآونة الأخيرة.

ومن جانبه، يقول ناصر على والد مؤمن ناصر والد الأربع توائم، إنه والد مؤمن والعون الأول والأخير هو رب العالمين، معقبا: "وبحمد الله، من الناحية المادية لا أقصر في شيء، ولا أسمح لأولادي أن يلجؤوا لغريب أو يطلبوا شيئا من أحد".

وأضاف على- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ربيت أولادي منذ صغرهم على الاعتماد على أنفسهم أولا في كل أمورهم، وأنا دائما السند من خلفهم".

وأشار على: "والحمد لله، مؤمن من النوع الذي لا يطلب إلا عندما تضيق به الدنيا، وحتى حين يطلب يكون ذلك بحياء، مع أنه ابني… ربنا يبارك فيه.. ونحن نتعامل مع الحياة ببساطة ونضحك حتى تمضي الأمور، لكن في الحقيقة الظروف صعبة وتتجاوز أي دخل".

 وفي ختام الحوار، تبقى قصة نيرمين سعيد مثالا حيا لمعاناة الكثير من الأمهات اللاتي يواجهن مسؤوليات تفوق طاقتهم، ورغم ذلك يتمسكن بالأمل من أجل مستقبل أفضل لأطفالهن. 

وبين تحديات الحياة ورغبتها الصادقة في تربية بناتها تربية كريمة، تبقى أمنيتها الأكبر أن تجد آذانا صاغية ودعما حقيقيا من الجهات المعنية، لتتمكن من توفير حياة آمنة ومستقرة لأطفال لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في زمن صعب يحتاج إلى الكثير من الرحمة والمساندة.

توائم التوائم أربعة توائم نيرمين سعيد مسلسل كارثة طبيعية ولادة أربعة توائم

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

سيارات البنزين
سيارات البنزين

