محافظ الإسماعيلية يتابع جهود وحدة تنظيم المخلفات في تكثيف حملات إزالة أماكن النباشين بالمحافظة

قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية اليوم ، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بمركز ومدينة فايد وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونائب رئيس المركز والمدينة وممثلي إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

حيث تم المرور على عدة مناطق منها: شارع الترعة (الخنادق)، شارع ٥ المجاورة، شارع فريد ندا السكة الحديد، وقرية عبد الناصر.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد ٨ محاضر مختلفة تنوعت بين محاضر لنباشين ومحاضر لمخازن مخالفة، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.

وخلال الحملة، تم ضبط شقتين بمساكن الإيواء بقرية عبد الناصر التابعة لمركز ومدينة فايد يتم استخدامهم في تجميع القمامة، وعلى الفور تم تحرير محاضر لأصحاب تلك الشقق السكنية وجاري اتخاذ اللازم نحو سحب الشقتين من أصحابها من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد.