القومي للمرأة ينظم برنامجًا تدريبيا لمتابعي الانتخابات بكفر الشيخ| صور

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، برنامجًا تدريبيًا لمتابعي الانتخابات، وذلك في إطار استعدادات المجلس لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء هذا برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ.

وشهد التدريب مشاركة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، وفريدة المزين، المقرر المناوب، حيث تناول البرنامج التعريف بانتخابات مجلس النواب 2025، وحقوق وواجبات الناخب، وآليات متابعة العملية الانتخابية، فضلًا عن عرض قواعد السلوك المهني للمتابعين داخل اللجان.

وخلال التدريب، أوضحت الدكتورة أماني شاكر أن الانتخابات ستعقد يومي 24 و25 نوفمبر 2025، مشيرةً إلى أن محافظة كفر الشيخ تضم أربع دوائر انتخابية جاءت على النحو التالي: الدائرة الأولى: مركزا كفر الشيخ وقلين، الدائرة الثانية: مركزا سيدي سالم والرياض، الدائرة الثالثة: مراكز دسوق وفوه ومطوبس، الدائرة الرابعة: مراكز الحامول وبلطيم وبيلا.

وقالت إن المحافظة تضم 20 مقعدًا نيابيًا، بواقع 10 مقاعد بالنظام الفردي و10 مقاعد بنظام القائمة، ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة كفر الشيخ نحو 2.4 مليون ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية 527 لجنة فرعية موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

وحضر التدريب كل من: الدكتورة جاكلين بشرى، المقرر المناوب، والدكتورة ماجدة عمر، والدكتورة هالة نصر، والإعلامية إيمان بشت، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة.

واستهدف البرنامج 88 من متابعي الانتخابات التابعين للمجلس، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم في المتابعة الميدانية، بما يضمن مشاركة فعّالة تتسم بالحياد والشفافية خلال العملية الانتخابية.