قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القومي للمرأة ينظم برنامجًا تدريبيا لمتابعي الانتخابات بكفر الشيخ| صور

مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ
مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ
محمود زيدان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، برنامجًا تدريبيًا لمتابعي الانتخابات، وذلك في إطار استعدادات المجلس لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء هذا برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ.

وشهد التدريب مشاركة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، وفريدة المزين، المقرر المناوب، حيث تناول البرنامج التعريف بانتخابات مجلس النواب 2025، وحقوق وواجبات الناخب، وآليات متابعة العملية الانتخابية، فضلًا عن عرض قواعد السلوك المهني للمتابعين داخل اللجان.

وخلال التدريب، أوضحت الدكتورة أماني شاكر أن الانتخابات ستعقد يومي 24 و25 نوفمبر 2025، مشيرةً إلى أن محافظة كفر الشيخ تضم أربع دوائر انتخابية جاءت على النحو التالي: الدائرة الأولى: مركزا كفر الشيخ وقلين، الدائرة الثانية: مركزا سيدي سالم والرياض، الدائرة الثالثة: مراكز دسوق وفوه ومطوبس، الدائرة الرابعة: مراكز الحامول وبلطيم وبيلا.

وقالت إن المحافظة تضم 20 مقعدًا نيابيًا، بواقع 10 مقاعد بالنظام الفردي و10 مقاعد بنظام القائمة، ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة كفر الشيخ نحو 2.4 مليون ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية 527 لجنة فرعية موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

وحضر التدريب كل من: الدكتورة جاكلين بشرى، المقرر المناوب، والدكتورة ماجدة عمر، والدكتورة هالة نصر، والإعلامية إيمان بشت، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة.

واستهدف البرنامج 88 من متابعي الانتخابات التابعين للمجلس، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم في المتابعة الميدانية، بما يضمن مشاركة فعّالة تتسم بالحياد والشفافية خلال العملية الانتخابية.

كفر الشيخ المجلس القومي للمرأة أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة

بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء td أكتوبر

مها الصغير

غدًا.. محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد