محافظات

رئيس مياه القناة: تكثيف تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد | صور

محمد الغزاوى

أعلن اللواء أ.ح أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، علي استمرار تكقيف أعمال تطهير شنايش وبالوعات صرف الأمطار بمحافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبور سعيد"، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها للتعامل مع المواقف الطارئة مع استمرار أعمال الملس والتطهير لجميع الشبكات الرئيسية والفرعية، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وخاصة الأمطار الغزيرة أو السيول.

رئيس مياه القناة : تكثيف تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد

وقال اللواء أحمد رمضان، إنه جار  مراجعة كاملة لأعمال صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلًا عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفورى فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول التي قد تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء.

وأكد اللواء أحمد رمضان، أنه جارٍ أيضًا مراجعة شاملة عن جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي استمرار أعمال الملس والتطهير لجميع الشبكات الرئيسية والفرعية في جميع الأماكن المخدومة بخدمات الصرف الصحي، بمحافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، لافتًا إلى أنه يتابع بصفة مستمرة الاستعدادات الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء بمحافظات القناة.

وأشار اللواء أحمد رمضان، إلى أنه تم تشكيل لجان لمراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه منها الفاكيوم، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالإضافة زيادة عدد مجموعات المتدربين لكوادر من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة عن كيفية التعامل الفورى والسريع مع أى إحداث طارئة قد تحدث على مدار الساعة مع المتابعة المستمرة.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن ذلك يأتي طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء الفوري للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ مع المتابعة المستمرة، بالاضافة إلى وجود جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات.

القناة مياه الشرب والصرف الصحي السويس بورسعيد

