ترقية 5 من الآباء الأساقفة لرتبة مطران في الكاتدرائية المرقسية غدا

يمنح غدًا، خمسة من الآباء الأساقفة رتبة "مطران"، خلال صلوات القداس الإلهي المقرر إقامته في تمام الساعة السابعة صباحا، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وبمشاركة أعضاء المجمع المقدس، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ترقيه آباء أساقفة

ويشمل القرار ترقية الآباء الأساقفة الآتي ذكرهم:

نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس.

نيافة الأنبا صرابامون، أسقف عطبرة وأمدرمان – السودان.

نيافة الأنبا أنتوني، أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا.

نيافة الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما – إيطاليا.

نيافة الأنبا دميان، أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر – ألمانيا.

ويأتي هذا الحدث ضمن تقليد كنسي راسخ، يعلن خلاله المجمع المقدس عن ترقيات كنسية جديدة تُمنَح للخدمة المثمرة والامتداد الرعوي داخل وخارج مصر.