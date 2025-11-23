قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الانتهاء من تجهيز وإعداد 50 مقراً انتخابياً ببورسعيد

الانتهاء من تجهيز وإعداد 50 مقراً انتخابياً لاستقبال 544,015 ناخب على مستوى ببورسعيد
الانتهاء من تجهيز وإعداد 50 مقراً انتخابياً لاستقبال 544,015 ناخب على مستوى ببورسعيد
محمد الغزاوى

أعلن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز 50 مقراً انتخابياً على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال 544,015 ناخبًا وناخبة في انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها بداية من غدٱ في 24 و 25 من نوفمبر الجاري.

وأكد أن جميع المقار جاهزة بنسبة 100% بعد استكمال كل عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني.

الانتهاء من تجهيز وإعداد 50 مقراً انتخابياً لاستقبال 544,015 ناخب على مستوى ببورسعيد 

وقال المحافظ إن المحافظة نفّذت خطة متكاملة شاركت فيها جميع المديريات والهيئات المعنية لضمان تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لجميع المواطنين.

وشملت التجهيزات رفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة المرافق والقطاعات الحيوية، وفي قطاع الصحة، وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة و توفير فرق طبية وتمريضية مناوبة بالقرب من المقار الانتخابية، و تجهيز نقاط طبية في المناطق ذات الكثافة العالية ومتابعة جاهزية غرف الطوارئ ومنظومة الإسعاف، و توفير سيارات إسعاف مجهزة بالكامل وتوزيعها استراتيجيًا بجوار المقار الانتخابية. فضلآ عن توفير أطقم إسعاف مدربة للتعامل مع أي طارئ خلال فترة الانتخابات وداخل أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد 

وجرى تنفيذ حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة في محيط اللجان  مع مراجعة جاهزية المدارس المستضيفة للجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد من حيث الإضاءة و دورات المياه ووسائل التهوية و الكهرباء  وتوفير غرف كنترول مجهزة للجان الرئيسية فضلٱ عن تكثيف التواجد المروري في الطرق المؤدية من وإلى اللجان الانتخابية.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بكبار السن وذوي الإعاقة، تم توفير كراسي متحركة أمام عدد من اللجان لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع تجهيز مداخل اللجان بمنحدرات وتسهيلات تساعد في سهولة الحركة وتوجيه فرق متطوعين لمساعدة الفئات التي تحتاج دعماً إضافياً أثناء دخول اللجان.

وبشأن الإجراءات العامة داخل المقار الانتخابية،  قامت الأجهزة التنفيذية بمراجعة شبكات الكهرباء والتأكد من عدم وجود أي أعطال و توفير مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرار العمل دون توقف ووضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إلى اللجان و التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والمواطنين.

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفعالة والإيجابية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المقار الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد