الانتهاء من تجهيز وإعداد 50 مقراً انتخابياً ببورسعيد

أعلن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز 50 مقراً انتخابياً على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال 544,015 ناخبًا وناخبة في انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها بداية من غدٱ في 24 و 25 من نوفمبر الجاري.

وأكد أن جميع المقار جاهزة بنسبة 100% بعد استكمال كل عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني.

الانتهاء من تجهيز وإعداد 50 مقراً انتخابياً لاستقبال 544,015 ناخب على مستوى ببورسعيد

وقال المحافظ إن المحافظة نفّذت خطة متكاملة شاركت فيها جميع المديريات والهيئات المعنية لضمان تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لجميع المواطنين.

وشملت التجهيزات رفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة المرافق والقطاعات الحيوية، وفي قطاع الصحة، وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة و توفير فرق طبية وتمريضية مناوبة بالقرب من المقار الانتخابية، و تجهيز نقاط طبية في المناطق ذات الكثافة العالية ومتابعة جاهزية غرف الطوارئ ومنظومة الإسعاف، و توفير سيارات إسعاف مجهزة بالكامل وتوزيعها استراتيجيًا بجوار المقار الانتخابية. فضلآ عن توفير أطقم إسعاف مدربة للتعامل مع أي طارئ خلال فترة الانتخابات وداخل أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد

وجرى تنفيذ حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة في محيط اللجان مع مراجعة جاهزية المدارس المستضيفة للجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد من حيث الإضاءة و دورات المياه ووسائل التهوية و الكهرباء وتوفير غرف كنترول مجهزة للجان الرئيسية فضلٱ عن تكثيف التواجد المروري في الطرق المؤدية من وإلى اللجان الانتخابية.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بكبار السن وذوي الإعاقة، تم توفير كراسي متحركة أمام عدد من اللجان لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع تجهيز مداخل اللجان بمنحدرات وتسهيلات تساعد في سهولة الحركة وتوجيه فرق متطوعين لمساعدة الفئات التي تحتاج دعماً إضافياً أثناء دخول اللجان.

وبشأن الإجراءات العامة داخل المقار الانتخابية، قامت الأجهزة التنفيذية بمراجعة شبكات الكهرباء والتأكد من عدم وجود أي أعطال و توفير مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرار العمل دون توقف ووضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إلى اللجان و التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والمواطنين.

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفعالة والإيجابية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.