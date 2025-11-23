أخبار السيارات | خطوات هامة للاهتمام بـ هيكل السيارة الخارجي .. تختار إيه؟ جاك JS6 أم شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

للاهتمام بالهيكل الخارجي للسيارة يجب اتباع العديد من الخطوات المنتظمة والتي تشمل الغسيل المنتظم والشامل، وبعدها يتم التجفيف بعناية، ووضع شمع حماية بشكل دوري، بالإضافة إلى تجنب العوامل الخارجية الضارة من ضمنها، أشعة الشمس المباشرة والأتربة المسببة للتآكل.

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب شيروكي موديل 2026، وتنتمي شيروكي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .