المصري يستقر على مقر الإقامة في مدينة ندولا بـ زامبيا| صور

وقع اختيار محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فندق بروتي - أحد فنادق سلسلة ماريوت العالمية - بمدينة ندولا الزامبية

استعدادًا لمباراته أمام زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية المصري يستقر على مقر الإقامة

جاء اختيار الفندق لإقامة الفريق خلال تواجده هناك لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي

ومن المقرر إقامة مباراة العودة في الثالثة عصر الجمعة المقبل على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا والتي تبعد عن العاصمة الزامبية لوساكا بنحو 300 كيلو متر شمالًا.