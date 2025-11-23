قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مشروع توعية الشباب حول دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع الجامعي يصل محطته الثالثة

بالتعاون بين الشباب والرياضة والاولمبياد الخاص المصري والتعليم العالي..المحطة الثالثة للمشروع القومي يوم الوحدة والدمج الجامعي بمعهد المستقبل
بالتعاون بين الشباب والرياضة والاولمبياد الخاص المصري والتعليم العالي..المحطة الثالثة للمشروع القومي يوم الوحدة والدمج الجامعي بمعهد المستقبل
علا محمد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصري ووزارة التعليم العالي، فعاليات المحطة الثالثة للمشروع القومي لتوعية الشباب حول دمج ذوي الإعاقة الفكرية داخل المجتمع الجامعي، وذلك من خلال تنظيم "يوم الوحدة والدمج الجامعي" بمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة، وبمشاركة واسعة من طلاب المعهد وأعضاء هيئة التدريس ولاعبي الأولمبياد الخاص المصري.

وفي تصريح موسع للدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أكد أن المحطة الثالثة بالمشروع القومي تعكس التفاعل الحقيقي للمؤسسات التعليمية مع رسالة الدمج، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تعد جسرا لبناء وعي طلابي متكامل حول الإعاقة الفكرية ولاعبي الاولمبياد الخاص ، وترفع مستوى المشاركة الإيجابية داخل المجتمع الجامعي.

وأضاف أن الأولمبياد الخاص المصري يواصل تنفيذ استراتيجيته لتعزيز دمج الشباب ودعمهم تعليميا ورياضيا وصحيا، بما يواكب رؤية الدولة المصرية في تمكين ذوي الهمم في شتي المجالات.

كما شهدت الفعاليات حضور كل من سيف سامح حبيب رئيس مجلس إدارة أكاديمية المستقبل، والدكتور احمد نظمي مدير عام البرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور ابراهيم جمعة مسئول المشروع بوزارة الشباب والرياضة ،والدكتور محمد الميهي مدير المعسكرات بوزارة التعليم العالي ومن الاولمبياد الخاص المصري حضر طارق النجار مدير المبادرات والدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري والدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري إلى جانب مشاركة قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس.

وقد انطلقت فعاليات اليوم بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة افتتاحية ثم كلمة معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية، تلتها كلمات ممثلي وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة الذين شددوا على أهمية الدمج والتوعية داخل المؤسسات الجامعية.

وقدم طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري، لقاءً تعريفيًا شاملًا ببرامج وأنشطة الأولمبياد الخاص ودوره في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، متناولًا أبرز المبادرات التي تم تنفيذها مؤخرًا داخل الجامعات.

وتضمنت الفعاليات عرضا لقصص نجاح مؤثرة، بينها قصة أحد لاعبي الأولمبياد الخاص، ثم كلمة لخريج الاكاديمية البطل محمد الكيلاني من اصحاب الهمم، الذي استعرض رحلته وتحقيق التفوق العلمي والرياضي.

وعقب فترة الاستراحة، انطلقت الرياضات الموحدة التي جمعت بين طلاب المعهد ولاعبي الأولمبياد الخاص المصري في عدد من الرياضات، بهدف تعزيز قيم الدمج والتعاون وقبول الآخر.

وفي ختام اليوم، تم تكريم طلاب المعهد وأعضاء هيئة التدريس ولاعبي الأولمبياد الخاص المصري تقديرًا لمساهمتهم الفعالة في إنجاح الفعالية وتعزيز ثقافة الدمج.

يذكر أن المشروع القومي لتوعية الشباب حول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية يتم تنفيذه خلال العام الحالي داخل خمس عشرة جامعة ومعهدًا عاليًا بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة شاملة لنشر ثقافة الدمج ودعم ذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة.

وزارة الشباب والرياضة الأولمبياد الخاص المصري وزارة التعليم العالي فعاليات المحطة الثالثة للمشروع القومي توعية الشباب معهد المستقبل العالي

اصالة
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كيف يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق؟
جانب من الفعاليات
