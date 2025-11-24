اليوم.. محاكمة التيك توكر لوشا بتهمة بث فيديوهات مخلة

تنظر اليوم الإثنين المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة التيك توكر المعروف باسم "لوشا"، على خلفية اتهامه ببث فيديوهات مخلة بالأداب العام، وبإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا.

محاكمة التيك توكر لوشا بتهمة بث فيديوهات مخلة

وجهت النيابة للمتهم اتهامات إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على تطبيق «تيك توك» تحت اسم مستعار، بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا، ونشر مقاطع فيديو وبث مباشر احتوت على ألفاظ نابية وعبارات بذيئة تخدش الحياء العام.

واتهمت النيابة المتهم بارتكاب أفعال مخالفة لقيم ومبادئ الأسرة والمجتمع المصري، والاعتداء على القيم الأسرية والآداب العامة من خلال المحتوى المنشور على حسابه، وحيازة مستندات رسمية تتعلق بوقائع مرورية تخصه، والتي قررت النيابة التصرف فيها على نحو مستقل عن القضية الأساسية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنشأ بتاريخ 4 أغسطس 2025 حسابًا على تطبيق «تيك توك» تحت اسم مستعار، وقام عبره بنشر مقاطع فيديو وبث مباشر تتضمن ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمس الحياء العام، وتخالف قيم ومبادئ الأسرة والمجتمع المصري، بما يشكّل اعتداءً على القيم الأسرية والآداب العامة.

وتضمن ملف القضية مستندات رسمية تتعلق بوقائع مرورية تخص المتهم، قررت النيابة التصرف فيها في مسار مستقل عن القضية الأساسية.