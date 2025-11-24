بتصميم رياضي.. ماذا تقدم نيسان كيكس الجديدة؟

تواصل نيسان تعزيز موقعها في قطاع السيارات المدمجة من خلال طراز نيسان كيكس، الذي جاء ليقدم تصميم يجمع بين الحجم المدمج والتقنيات الحديثة، مع باقة من التجهيزات.

منظومة القوة ومحرك نيسان كيكس

تعتمد كيكس على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة تبلغ 142 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 190 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ،وتشير الأرقام إلى معدل استهلاك يصل إلى 18.5 كيلومتر لكل لتر، مع سعة خزان وقود تبلغ 45 لتراً.

نيسان كيكس

أبعاد السيارة نيسان كيكس

تأتي كيكس بطول يبلغ 4365 ملم، وعرض يصل إلى 1800 ملم، وارتفاع يبلغ 1620 ملم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2655 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1410 كيلوجرام.

تجهيزات سيارة نيسان كيكس

تعتمد السيارة على جنوط ألمنيوم بقياس 19 بوصة، مع مجموعة إضاءة كاملة تعمل بتقنية ليد في الأمام والخلف، إضافة إلى إضاءة نهارية محسنة للرؤية، كما تتضمن تجهيزات الطراز فتحة سقف بانورامية، مع الواجهة الأمامية والخلفية التي تقدم بأسلوب يعكس لغة التصميم الحديثة مع الجانب الرياضي.

نيسان كيكس

تحصل كيكس على شاشة معلومات للسائق بقياس 12.3 بوصة بتصميم رقمي كامل، توفر عرضاً واضحاً للبيانات الأساسية أثناء القيادة، كما زُودت السيارة بمكيف هواء، في حين يأتي المقود متعدد الوظائف ليتيح التحكم في عدد من الأنظمة، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

نيسان كيكس

أنظمة الأمان والحماية

تحتوي كيكس على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل الثبات الإلكتروني ومساعد الصعود على المرتفعات، إضافة إلى مثبت السرعة المتكيف، كما تقدم أنظمة مراقبة المسار والتنبيه عند الانحراف، إلى جانب مراقبة النقاط العمياء وتنبيه الاصطدام الأمامي المدمج مع مكابح طوارئ ذاتية التشغيل، ويضاف إلى ذلك نظام التحذير من حركة المرور الخلفية.