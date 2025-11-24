هدى المفتي تعبر عن غضبها في وقعة الاعتد.اء على الطلاب

عبرت الفنانة هدى المفتى، عن غضبها الشديد واستيائها من واقعة الاعتداء على عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس الدولية

ونشرت هدي المفتى عبر حسابها على إنستجرام تعليقًا حيث قالت فيه: «معنديش كلام أقوله ومعنديش رد، ولا فاهمة لحد دلوقتى مستنيين إيه عشان يكون فيه عقاب للأشكال دى... مش أقصى عقوبة وبعدها تتخفف! وبعدها الأطفال تكبر ونرجع نحاسبهم هما؟».

وأضافت : «حقيقى لازم نعترف إن نسبة البيدوفيليا بقت عالية جدًا... ممكن بقى نحل؟».

الجدير بالذكر أن قضية الاعتداء على الطلاب في المدارس تشهد متابعة كبيرة من الرأى العام، وسط انتظار لنتائج التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المتورطين.