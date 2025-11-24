الهضيبي: غرفة عمليات الوفد في حالة انعقاد مستمر لمتابعة العملية الانتخابية

عقدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب٢٠٢٥ بحزب الوفد، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وبحضور النائب الدكتور أيمن محسب والكاتب الصحفي كاظم فاضل رئيس تحرير جريدة الوفد وأعضاء اللجنة اجتماعا لمتابعة سير العملية الإنتخابية فى اليوم الأول من إنتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.

وتابعت اللجنة سير العمل بلجان التصويت ومتابعة مرشحي الحزب على مستوي المحافظات .

وقال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، إن اللجنة في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الإنتخابية مشيرا إلي أنه يتواصل بصفه مستمرة مع المرشحين للوقوف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها وتقديم الدعم اللازم لهم .

وناشد سكرتير عام حزب الوفد جموع الناخبين في محافظات المرحلة الثانية إستخدام حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة في إختيار مرشحيهم .

وأشاد سكرتير عام الحزب بجهد القيادة السياسية والهيئة الوطنية للإنتخابات في وضع الضوابط اللازمة لسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ مناسب لجموع الناخبين .

وثمن الدكتور ياسر الهضيبى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية حماية صوت الناخب المصري وإجراء الإنتخابات في شفافية وأنه لن ياتي نائب إلا بالإرادة الشعبية .