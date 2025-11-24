قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جلسة متخصصة حول الشراكة المجتمعية في قطاع مياه الشرب والصرف بفعاليات IWWI 2025

القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
آية الجارحي

شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025 انعقاد جلسة متخصصة تناولت دور الشراكة المجتمعية في دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة واسعة من الجهات المانحة، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحاد النوعي المصري للمياه والصرف الصحي. 

وقد جاءت الجلسة لتسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز جهود الدولة لتحسين الخدمات في القرى والمناطق الريفية.

أدار الجلسة الأستاذ عمرو بيومي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، بينما شارك على المنصة كل من الأستاذ محمد صلاح خليف مدير عام خدمة العملاء والتوعية والإعلام، والدكتور إبراهيم حسن مدير عام متابعة الشئون التجارية، والأستاذ وليد صلاح مدير إدارة التوعية.

وشهدت الجلسة استعراضًا موسعًا لأبرز الأنشطة والمشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية بدعم من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وفي مقدمتها المشروعات الموجهة إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجًا، فضلاً عن المشروعات المشتركة التي دعمت البنية الأساسية ورفعت مستوى الخدمة للمواطنين.

وخلال الجلسة، أكد الأستاذ محمد صلاح خليف أن الشراكة المجتمعية تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للشركة القابضة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المانحة ساهم بشكل مباشر في دعم مشروعات حيوية، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق التي يصعب الوصول إليها بجهود حكومية فقط. وأضاف أن الشركة القابضة تطمح إلى توسيع هذا التعاون لما له من تأثير إيجابي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور إبراهيم حسن أن حجم المسئولية المجتمعية التي قدمتها الشركة القابضة خلال السنوات الماضية بلغ 150 مليون جنيه، وذلك عبر إعفاءات ومشاركات تنسيقية مع الجمعيات الأهلية، مما ساهم في تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى الخدمة في المناطق الريفية.

من جانبه، استعرض الأستاذ وليد صلاح جهود التوعية التي تنفذها الشركة القابضة، مبينًا أنه تم تطوير أساليب مبتكرة وتفاعلية تستهدف الأطفال، والشباب، والسيدات، وطلاب المدارس، بهدف نشر الوعي المائي والبيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد.

وفي ختام الجلسة، شدد المشاركون على أهمية تبني مؤسسات المجتمع المدني للمزيد من المبادرات والمشروعات مثل المشاركة الشعبية في مشروعات الصرف الصحي بالقرى الريفية، وبرامج القرض الدوار، ومشروعات الآبار الشاطئية للترشيح الطبيعي، مؤكدين أن تفعيل هذه الشراكات يسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي.

الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي IWWI Cairo 2025

