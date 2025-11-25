قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

للرجيم.. قائمة أطعمة تساعدك في خسارة الوزن

للرجيم.. قائمة من الأطعمة التي تساعدك في خسارة الوزن
للرجيم.. قائمة من الأطعمة التي تساعدك في خسارة الوزن
ولاء خنيزي

يظن كثيرون أن فقدان الوزن يتطلب حرمانًا طويل الأمد أو حميات قاسية إلا أن الحقيقة تكمن في اختيار الأطعمة التي تعمل معك لا ضدك .

هناك بعض الأطعمة تمتلك خصائص فريدة تساعد على تنظيم الشهية وتسريع الأيض وتغذية الجسم بما يحتاجه دون ترك فائض يُخزّن كدهون، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع santiamhospital.

تأثير الغذاء الحراري

إن الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والماء تعزز الشعور بالشبع وتحفّز الجسم على استهلاك طاقة أكبر لهضمها وهو ما يُعرف بتأثير الغذاء الحراري ما يسمح بخسارة الوزن تدريجيًا بطريقة طبيعية دون التأثير على الطاقة أو الحالة المزاجية.

الألياف.. سلاحك الخفي ضد الجوع

الأطعمة الغنية بالألياف مثل التوت الفاصوليا والخضروات الورقية تُبطئ عملية الهضم وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء كما تمنح الجسم الوقت الكافي لإطلاق إشارات الشبع تناول طبق من السلطة أو حساء خفيف قبل الوجبة يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات اليومية بنسبة ملحوظة.

الدهون الصحية.. التوازن الذكي

المكسرات الأسماك الزيتية والأفوكادو مصادر ممتازة للدهون غير المشبعة التي لا تُخزن بسهولة في الجسم وتساهم في تحسين مستويات الكوليسترول هذه الدهون تلعب دورًا في إنتاج الهرمونات المسؤولة عن ضبط الشهية مثل اللبتين مما يجعلها جزءًا أساسيًا من أي نظام غذائي متوازن.

المشروبات التي تحفّز الحرق

الشاي الأخضر والقهوة الخالية من الإضافات من المشروبات التي تساعد على تنشيط الأيض فالكافيين ومضادات الأكسدة فيهما تسهم في تفكيك الدهون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لكن يجب الاعتدال لتجنب اضطراب النوم أو الجفاف.

الطعام الدافئ.. شعور بالشبع أسرع

تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الساخنة مثل الشوربة أو دقيق الشوفان تُشعر بالشبع أسرع من الوجبات الباردة إذ تحتاج وقتًا أطول للهضم وتُحفّز المستقبلات العصبية المرتبطة بالامتلاء.

التنوّع 

التنوع بين البروتينات والفواكه والخضار والحبوب الكاملة يمنع الملل ويضمن حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية فكل نوع يعمل بطريقة مختلفة فبعضها يرفع الأيض وبعضها ينظّم الهرمونات وأخرى تحافظ على توازن السوائل دمجها بذكاء يؤدي إلى جسم أكثر نشاطًا ووزن أخف دون عناء.

البروتين.. طاقة طويلة المدى

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني البيض واللحوم البيضاء الخالية من الدهون تعتبر من أقوى الأدوات لمواجهة الجوع إذ يحتاج هضم البروتين إلى مجهود حراري أكبر مما يزيد معدل الحرق حتى أثناء الراحة تناول وجبة غنية بالبروتين صباحًا يحافظ على استقرار سكر الدم ويقلل الرغبة في تناول الحلويات.

الحبوب الكاملة.. توازن الألياف والمعادن

حبوب مثل الكينوا الشوفان الكامل والبرغل تزود الجسم بمزيج متوازن من الألياف والبروتينات النباتية وتُبطئ امتصاص الكربوهيدرات ما يمنح طاقة ثابتة دون ارتفاعات حادة في سكر الدم كما تمنح شعورًا مطوّلًا بالشبع وتقلل الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة.

مفاتيح الأيض

الفلفل الحار والقرفة ليست مجرد نكهات بل عوامل فسيولوجية ترفع معدل الأيض فالكابسيسين في الفلفل الحار والقرفة يساعد على كبح الشهية وتنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي ما يزيد من حرق السعرات.

الأطعمة الغنية بالماء

الفواكه والخضروات ذات المحتوى المائي العالي مثل البطيخ الجريب فروت التفاح الكمثرى والخضار النيئة تملأ المعدة وتمنح شعورًا بالشبع دون زيادة السعرات كما يحسن الماء الموجود فيها الهضم ويعزز وظائف الكبد المسؤولة عن تكسير الدهون.

