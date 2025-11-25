عمدة كييف: 6 قتلى و9 جرحى في هجمات بمسيّرات وصواريخ روسية

أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، بأنّ مدينة كييف تعرضت لهجمة روسية مشتركة بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى و9 جرحى على الأقل، حسب رويترز.

وبحسب رئيس إدارة الطوارئ في كييف تيمور تكاتشينكو، فإن الضربات بدأت في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واستُخدم فيها مزيج من الدرونز (المسيّرات) والصواريخ.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 18 شخصاً من أنقاض المباني التي اشتعلت فيها النيران، بينهم 3 أطفال.

الأضرار شملت مباني سكنية متعددة، لا سيما في الأحياء القريبة من نهر دنيبرو، حيث أصيب أحد المباني السكنية بضرر كبير في الطوابق العليا، ما أدى إلى اندلاع حريق.

كما أفاد العمدة كليتشكو باضطراب كبير في البنية التحتية للمدينة، مشيراً إلى انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء في بعض الأحياء نتيجة الضربات.

أما من الجانب الروسي، فلم يصدر تعليق رسمي فوري ينفي أو يؤكد تفاصيل الهجوم، في حين تكررت مثل هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، بحسب السلطات الأوكرانية، التي تقول إن موسكو تستهدف البنية التحتية المدنية، خاصة مرافق الطاقة.

هذا الهجوم الأخير يأتي في ظل تصاعد الحملات الجوية الروسية على كييف، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، مما يزيد من خطر تعطيل الخدمات الحيوية مثل التدفئة والكهرباء، ويُذكّر بجسامة التهديد المدني الذي تفرضه هذه الضربات المستمرة على العاصمة الأوكرانية.