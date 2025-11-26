أخبار التكنولوجيا: بمواصفات رائدة «أوبو» تطلق هاتف ألعاب جديدًا .. وبمواصفات قوية «ريلمي» تعلن عن هاتف GT 8 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات رائدة.. أوبو تطلق هاتف ألعاب جديد إليك أهم مواصفاتها

بعد إطلاق شركة Oppo لهاتفي K13 Turbo و K13 Turbo Pro في الصين لم تأتي آية تسريبات حول إطلاق سلسلة هواتف K15 حتى الآن إلا أنه في المقابل كشف موقع Digital Chat Station، وهو موقع موثوق ، عن مواصفات رئيسية لهاتف ذكي لم يُعلن عنه بعد، قد يكون Oppo K15 Turbo Pro والمتوقع أن يأتي بالعديد من الميزات مثل ميزة مقاومة الماء" و"مقاومة الغبار

مواصفات قوية جدًا وسعر متوسط .. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro

أطلقت Realme أخيرًا أحدث هواتفها الذكية الرائدة في السوق الهندية. أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro في المنطقة الأسبوع الماضي بمواصفات وميزات قوية، وبدأ بيعه الآن. إليكم سعره ومواصفاته

وأطلقت العلامة التجارية الصينية هاتف Realme GT 8 Pro في الهند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند القياسي اليوم (25 نوفمبر 2025).

يعد هذا الجهاز الراقي متاح للشراء على الموقع الرسمي للشركة وعلى منصة Flipkart

بسعر معقول وميزات ثورية.. هونر تطلق هاتف Honor 500 إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Honor 500 والذي يأتي بتصميم جديد مستوحى من هواتف Apple إلى جانب بعض ترقيات المواصفات الرئيسية مقارنة بهواتف Honor 400.

على الجانب الآخر يأتي تصميم هاتف Honor 500 و 500 Pro يعد مستوحى من هاتف iPhone Air مع وجود واقي مميز للكاميرا في الخلف.