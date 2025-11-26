قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة العامة بالدقهلية تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
الاحتلال يعلن عن عملية جديدة في الضفة الغربية
اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من ظواهر جوية
طقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل .. تعرّف عليها
رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك
فيديوهات التيك توك السبب .. تفاصيل الحكم على «أم مكة» اليوم
اليوم.. عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب بعد توقفها يومين
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا: بمواصفات رائدة «أوبو» تطلق هاتف ألعاب جديدًا .. وبمواصفات قوية «ريلمي» تعلن عن هاتف GT 8 Pro

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات رائدة.. أوبو تطلق هاتف ألعاب جديد إليك أهم مواصفاتها

 بعد إطلاق شركة Oppo لهاتفي K13 Turbo و K13 Turbo Pro في الصين  لم تأتي آية تسريبات حول إطلاق سلسلة هواتف K15 حتى الآن إلا أنه في المقابل كشف موقع Digital Chat Station، وهو موقع موثوق ، عن مواصفات رئيسية لهاتف ذكي لم يُعلن عنه بعد، قد يكون Oppo K15 Turbo Pro والمتوقع أن يأتي بالعديد من الميزات مثل ميزة مقاومة الماء" و"مقاومة الغبار 

مواصفات قوية جدًا وسعر متوسط .. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro

أطلقت Realme أخيرًا أحدث هواتفها الذكية الرائدة في السوق الهندية. أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro في المنطقة الأسبوع الماضي بمواصفات وميزات قوية، وبدأ بيعه الآن. إليكم سعره ومواصفاته 

وأطلقت العلامة التجارية الصينية هاتف Realme GT 8 Pro في الهند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند القياسي اليوم (25 نوفمبر 2025). 

يعد هذا الجهاز الراقي متاح للشراء على الموقع الرسمي للشركة وعلى منصة Flipkart

بسعر معقول وميزات ثورية.. هونر تطلق هاتف Honor 500 إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف  Honor 500 والذي يأتي بتصميم جديد مستوحى من هواتف Apple إلى جانب بعض ترقيات المواصفات الرئيسية  مقارنة بهواتف Honor 400.

على الجانب الآخر يأتي تصميم هاتف Honor 500 و 500 Pro يعد مستوحى من هاتف iPhone Air مع وجود واقي مميز للكاميرا في الخلف.

بالصور

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

