نقابة المهن التمثيلية تطلق البث التجريبي لموقعها الرسمي

أطلقت نقابة المهن التمثيلية اليوم، البث التجريبي لموقعها الرسمي، في خطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أدوات التواصل وتعزيز حضور النقابة على المنصات الرقمية.

ويمثل إطلاق النسخة التجريبية مرحلة أولى تمهّد لإطلاق شامل خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التحديثات وتطوير المحتوى والخدمات.

ويقدّم الموقع في مرحلته الحالية مجموعة من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها نشر الأخبار الحصرية الخاصة بالنقابة، وبث بيانات النقابة الرسمية، إلى جانب توفير ملف السيرة الذاتية لكبار النجوم تتضمن أعمالهم ومشاريعهم الفنية.

كما يتيح الموقع للزوار متابعة أحدث الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالنقابة والوسط الفني.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تطويرًا مستمرًا للموقع من خلال إضافة خدمات تفاعلية جديدة، وتوسعة الأقسام المتاحة، بما يشمل مساحات أكبر لعرض أعمال الأعضاء ومشاريعهم الفنية المختلفة، وتسهيل تقديم بعض الخدمات الإدارية إلكترونيًا بما يعكس التوجه لتحديث المنظومة الرقمية للنقابة.

يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء الموقع في زيادة التواصل مع الفنانين والجمهور، وتوثيق جميع الأنشطة الفنية والاجتماعية للنقابة بشكل منظم وسهل الوصول إليه، فضلًا عن توفير مصدر رسمي دقيق يُعتمد عليه في الحصول على أخبار الوسط الفني بعيدًا عن الشائعات.

وسيكون الموقع منصة داعمة للجيل الصاعد من الفنانين، من خلال إتاحة مساحات للتعريف بهم وبمشاريعهم، وإبراز المواهب الجديدة، إضافة إلى تقديم محتوى يليق بتطور الحركة الفنية في مصر ويدعم رؤية النقابة في خدمة أعضائها وتعزيز العلاقة مع الجمهور.