قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية تطلق البث التجريبي لموقعها الرسمي

نقابة الممثلين
نقابة الممثلين
قسم الفن

أطلقت نقابة المهن التمثيلية اليوم، البث التجريبي لموقعها الرسمي، في خطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أدوات التواصل وتعزيز حضور النقابة على المنصات الرقمية.

ويمثل إطلاق النسخة التجريبية مرحلة أولى تمهّد لإطلاق شامل خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التحديثات وتطوير المحتوى والخدمات.

ويقدّم الموقع في مرحلته الحالية مجموعة من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها نشر الأخبار الحصرية الخاصة بالنقابة، وبث بيانات النقابة الرسمية، إلى جانب توفير ملف السيرة الذاتية لكبار النجوم تتضمن أعمالهم ومشاريعهم الفنية.

كما يتيح الموقع للزوار متابعة أحدث الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالنقابة والوسط الفني.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تطويرًا مستمرًا للموقع من خلال إضافة خدمات تفاعلية جديدة، وتوسعة الأقسام المتاحة، بما يشمل مساحات أكبر لعرض أعمال الأعضاء ومشاريعهم الفنية المختلفة، وتسهيل تقديم بعض الخدمات الإدارية إلكترونيًا بما يعكس التوجه لتحديث المنظومة الرقمية للنقابة.

يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء الموقع في زيادة التواصل مع الفنانين والجمهور، وتوثيق جميع الأنشطة الفنية والاجتماعية للنقابة بشكل منظم وسهل الوصول إليه، فضلًا عن توفير مصدر رسمي دقيق يُعتمد عليه في الحصول على أخبار الوسط الفني بعيدًا عن الشائعات.

وسيكون الموقع منصة داعمة للجيل الصاعد من الفنانين، من خلال إتاحة مساحات للتعريف بهم وبمشاريعهم، وإبراز المواهب الجديدة، إضافة إلى تقديم محتوى يليق بتطور الحركة الفنية في مصر ويدعم رؤية النقابة في خدمة أعضائها وتعزيز العلاقة مع الجمهور.

نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي نقابة الممثلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

أرشيفية

الكرملين يلوح بانفراجة.. مسار دبلوماسي أمريكي–روسي ينعش آمال إنهاء حرب أوكرانيا

جانب من اللقاء

أبو الغيط يؤكد لوزير الدولة للاتصال بليبيا أهمية توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات

المشاركون في الورشة

الجامعة العربية تنظم ورشة عمل إقليمية حول تعزيز حقوق الجنسية للأطفال

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد