شيري تسجل مبيعات قياسية وعدد مستخدميها يتجاوز 18 مليون حول العالم

حققت مجموعة شيري أداء قوي خلال أكتوبر بعد أن سجلت مبيعات بلغت 281,161 سيارة بنمو سنوي قدره 3.3%، وواصلت سيارات الطاقة الجديدة دفع النمو بقوة، بعدما وصلت مبيعاتها إلى 110,346 سيارة بزيادة كبيرة بلغت 54.7%، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها شيري حاجز 110 آلاف سيارة كهربائية في شهر واحد.

كما ارتفعت صادرات الشركة إلى 126,434 سيارة بزيادة 13%، لتتجاوز حاجز 100 ألف وحدة للشهر السادس على التوالي، وتصبح شيري أسرع شركة سيارات صينية تتخطى مليون سيارة مصدرة خلال عام واحد.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، حققت شيري مبيعات تراكمية بلغت 2.29 مليون سيارة بنمو 13%، بينما ارتفع عدد مستخدميها العالميين إلى أكثر من 18 مليون مستخدم منهم 5.56 مليون خارج الصين، ما يعزز مكانة الشركة كشركة عالمية ذات حضور واسع.

واعتمد نمو شيري هذا العام على خمس ركائز رئيسية تشمل الطاقة الجديدة والعولمة والابتكار التقني وجودة المنتجات والاستدامة، وبرز قطاع الطاقة الجديدة كأسرع القطاعات نمو داخل الشركة، بعدما سجل مبيعات بلغت 697,891 سيارة خلال عشرة أشهر، بزيادة ضخمة بلغت 73.1%، ما يضع شيري بين أكبر خمس شركات عالمية في مبيعات السيارات الكهربائية.

كما واصلت طرازات شيري الجديدة تحقيق صدى عالمي واسع، بعد الكشف عن SUV الكهربائية Chery Q وفئة البيك أب الكهربائية HIMLA EV، وعلى مستوى التوسع الدولي، حققت شيري انتشار متسارع في أوروبا، إذ بلغت مبيعاتها في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 171,147 سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى بزيادة تعادل 2.4 مرة، وتعد شيري أول علامة صينية تمتلك إنتاجا محليا داخل أوروبا، مع توسع عملياتها في إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وفي جانب التكنولوجيا الذكية، كشفت الشركة عن أكثر من عشر تقنيات متقدمة خلال مؤتمرها العالمي للابتكار، بينها منصة مركبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بدء الانتشار التجاري لروبوتها البشري AiMOGA في عدة أسواق، مما يجعل الذكاء المتجسد أحد محركات النمو الجديدة في الشركة.

وترسخ شيري مكانتها في السلامة بجملة من الإنجازات، من بينها حصول 54 طرازا من سياراتها على تقييم خمس نجوم عالميا، وهو الأعلى بين العلامات الصينية، إلى جانب تصدرها خمس دراسات رئيسية لـJ.D. Power في الصين لعام 2025، كما تواصل تعزيز مبادرات الاستدامة عالميا عبر إطلاق “التحالف العالمي الاستشاري للاستدامة” وتجديد شراكتها مع اليونيسف عبر برنامج تعليمي جديد بقيمة 6 ملايين دولار.

وبهذا الأداء، تؤكد شيري موقعها كشركة رائدة في مبيعات الطاقة الجديدة وتوسع عالمي سريع، معززة تحولها إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة تدفع بصعود صناعة السيارات الصينية عالميا.