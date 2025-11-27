قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تسجل مبيعات قياسية وعدد مستخدميها يتجاوز 18 مليون حول العالم

مجموعة شيري
مجموعة شيري
كريم عاطف

حققت مجموعة شيري أداء قوي خلال أكتوبر بعد أن سجلت مبيعات بلغت 281,161 سيارة بنمو سنوي قدره 3.3%، وواصلت سيارات الطاقة الجديدة دفع النمو بقوة، بعدما وصلت مبيعاتها إلى 110,346 سيارة بزيادة كبيرة بلغت 54.7%، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها شيري حاجز 110 آلاف سيارة كهربائية في شهر واحد. 

كما ارتفعت صادرات الشركة إلى 126,434 سيارة بزيادة 13%، لتتجاوز حاجز 100 ألف وحدة للشهر السادس على التوالي، وتصبح شيري أسرع شركة سيارات صينية تتخطى مليون سيارة مصدرة خلال عام واحد.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، حققت شيري مبيعات تراكمية بلغت 2.29 مليون سيارة بنمو 13%، بينما ارتفع عدد مستخدميها العالميين إلى أكثر من 18 مليون مستخدم منهم 5.56 مليون خارج الصين، ما يعزز مكانة الشركة كشركة عالمية ذات حضور واسع.

واعتمد نمو شيري هذا العام على خمس ركائز رئيسية تشمل الطاقة الجديدة والعولمة والابتكار التقني وجودة المنتجات والاستدامة، وبرز قطاع الطاقة الجديدة كأسرع القطاعات نمو داخل الشركة، بعدما سجل مبيعات بلغت 697,891 سيارة خلال عشرة أشهر، بزيادة ضخمة بلغت 73.1%، ما يضع شيري بين أكبر خمس شركات عالمية في مبيعات السيارات الكهربائية.

كما واصلت طرازات شيري الجديدة تحقيق صدى عالمي واسع، بعد الكشف عن SUV الكهربائية Chery Q وفئة البيك أب الكهربائية HIMLA EV، وعلى مستوى التوسع الدولي، حققت شيري انتشار متسارع  في أوروبا، إذ بلغت مبيعاتها في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 171,147 سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى بزيادة تعادل 2.4 مرة، وتعد شيري أول علامة صينية تمتلك إنتاجا محليا داخل أوروبا، مع توسع عملياتها في إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وفي جانب التكنولوجيا الذكية، كشفت الشركة عن أكثر من عشر تقنيات متقدمة خلال مؤتمرها العالمي للابتكار، بينها منصة مركبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بدء الانتشار التجاري لروبوتها البشري AiMOGA في عدة أسواق، مما يجعل الذكاء المتجسد أحد محركات النمو الجديدة في الشركة.

وترسخ شيري مكانتها في السلامة بجملة من الإنجازات، من بينها حصول 54 طرازا من سياراتها على تقييم خمس نجوم عالميا، وهو الأعلى بين العلامات الصينية، إلى جانب تصدرها خمس دراسات رئيسية لـJ.D. Power في الصين لعام 2025، كما تواصل تعزيز مبادرات الاستدامة عالميا عبر إطلاق “التحالف العالمي الاستشاري للاستدامة” وتجديد شراكتها مع اليونيسف عبر برنامج تعليمي جديد بقيمة 6 ملايين دولار.

وبهذا الأداء، تؤكد شيري موقعها كشركة رائدة في مبيعات الطاقة الجديدة وتوسع عالمي سريع، معززة تحولها إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة تدفع بصعود صناعة السيارات الصينية عالميا.

شيري سيارات صينية سيارات صيني اسعار السيارات مبيعات السيارات

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

صورة أرشيفية

مصر تستعيد 17 قطعة فرعونية نادرة من أستراليا.. نجاح دبلوماسي وفصل جديد في حماية التراث المصري

الغرف التجارية المصرية

خبير اقتصادي: الشراكة المصرية الجزائرية فرصة ذهبية لتعزيز التبادل التجاري

وكيل وزارة الصحة ببني سويف والاعلاميين

وكيل صحة بني سويف: إنشاء مبنى جديد بمستشفى الفشن المركزي والانتهاء من إسناد إنشاء مستشفى سمسطا المركزي

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

