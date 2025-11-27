وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقده يوم الجمعة 28 نوفمبر، والذى يأتي تزامناً مع مرور 30 عاماً على إطلاق عملية برشلونة التي أرست أسس الحوار والتعاون في منطقة المتوسط. كما يشارك وزير الخارجية في اجتماع وزاري لإطلاق ميثاق المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية وكبار المسئولين المشاركين في المنتدى لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.