ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية واكتساب 23 مليار جنيه في ختام أسبوع التداول

أنهت البورصة المصرية تعاملات نهاية الأسبوع على موجة صعود شاملة، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المحليين والأجانب، وسط تداولات قوية تجاوزت 5 مليارات جنيه، ما عزز المكاسب في رأس المال السوقي.

أبرز مؤشرات أداء البورصة المصرية اليوم

صعود رأس المال السوقي بنحو 23 مليار جنيه ليصل إلى 2.850 تريليون جنيه.