ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية واكتساب 23 مليار جنيه في ختام أسبوع التداول

أنهت البورصة المصرية تعاملات نهاية الأسبوع على موجة صعود شاملة، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المحليين والأجانب، وسط تداولات قوية تجاوزت 5 مليارات جنيه، ما عزز المكاسب في رأس المال السوقي.
أبرز مؤشرات أداء البورصة المصرية اليوم
صعود رأس المال السوقي بنحو 23 مليار جنيه ليصل إلى 2.850 تريليون جنيه.
- مؤشر EGX30 يرتفع بنسبة 1.27% مسجلًا 40,039 نقطة.
- EGX30 Capped يصعد 1.2% مغلقًا عند 49,449 نقطة.
- مؤشر EGX30 TR يحقق نموًا بنسبة 1.35% ليصل إلى 18,104 نقاط.
- مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات يرتفع 0.84% عند 4,448 نقاط.
- EGX70 EWI يرتفع بنسبة 0.67% ليغلق عند 12,244 نقطة.
- EGX100 EWI يسجل زيادة 0.74% مغلقًا عند 16,223 نقطة.
- مؤشر الشريعة الإسلامية يصعد 1.22% ليصل إلى 4,211 نقطة.