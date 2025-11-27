سوق الذهب يعيش هدوءًا قبل تسعيرة الجمعة

سادت حالة من الهدوء في سوق الذهب المصري خلال تعاملات الخميس، حيث ظل السعر ضمن نطاق محدود مقارنة بالأيام الماضية، مع غياب أي تحركات كبيرة من المشترين.

وأكد خبراء أن هذا الهدوء يعكس رغبة المستثمرين في الانتظار قبل عطلة نهاية الأسبوع، لتقييم تحركات الأوقية وسعر الدولار.

وشهد عيار 18 ثباتًا واضحًا في الأسعار، بينما تحرك عيار 24 بشكل طفيف نتيجة ارتفاع الطلب عليه عالميًا.

وأوضح التجار أن حجم التداول على الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة ارتفع قليلاً، إلا أنه لم يصل لمستوى النشاط الكبير المعتاد قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى أن السوق سيشهد حركة أوضح مع بداية تسعيرة الجمعة وتحديث المصنعية في عدد من المحافظات.

أسعار الذهب اليوم الخميس:

جرام عيار 24: 6375 جنيه

جرام عيار 21: 5580 جنيه

جرام عيار 18: 4785 جنيه

الجنيه الذهب: 44640 جنيه

الأوقية: 4158.3 دولار