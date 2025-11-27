قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
اقتصاد

سوق الذهب يعيش هدوءًا قبل تسعيرة الجمعة

ولاء عبد الكريم

سادت حالة من الهدوء في سوق الذهب المصري خلال تعاملات الخميس، حيث ظل السعر ضمن نطاق محدود مقارنة بالأيام الماضية، مع غياب أي تحركات كبيرة من المشترين.

وأكد خبراء أن هذا الهدوء يعكس رغبة المستثمرين في الانتظار قبل عطلة نهاية الأسبوع، لتقييم تحركات الأوقية وسعر الدولار.

وشهد عيار 18 ثباتًا واضحًا في الأسعار، بينما تحرك عيار 24 بشكل طفيف نتيجة ارتفاع الطلب عليه عالميًا.

وأوضح التجار أن حجم التداول على الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة ارتفع قليلاً، إلا أنه لم يصل لمستوى النشاط الكبير المعتاد قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى أن السوق سيشهد حركة أوضح مع بداية تسعيرة الجمعة وتحديث المصنعية في عدد من المحافظات.

أسعار الذهب اليوم الخميس:

جرام عيار 24: 6375 جنيه

جرام عيار 21: 5580 جنيه

جرام عيار 18: 4785 جنيه

الجنيه الذهب: 44640 جنيه

الأوقية: 4158.3 دولار

ايتن عامر مع اسعاد يونس
فيلم السرايا الصفرا
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
مشروبات غنية بفيتامين د
ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

