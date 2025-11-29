غيابات عديدة للزمالك امام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة مساء علي استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

غيابات الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

ويغيب عن نادي الزمالك أمام كايزر تشيفز اليوم نبيل عماد دونجا بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة زيسكو الأخيرة، كما يغيب عبد الله السعيد بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، مما يمثل ضربة قوية لخط وسط الفريق.

ويفتقد الفارس الأبيض أيضا جهود أحمد ربيع بسبب الإجهاد الذي تعرض له في العضلة الضامة، وصلاح مصدق لأسباب إدارية تتعلق بشكوى فسخ العقد التي تقدم بها اللاعب مؤخراً بسبب المستحقات المتأخرة وشعوره بالتجاهل، بالاضافة لمحمد السيد بقرار إداري بسبب ملف عدم تجديد عقده مع النادي، كما قرر الجهاز الفني استبعاد أربعة لاعبين لأسباب فنية، وهم: المهدي سليمان، وأحمد حمدي، وأحمد عبد الرحيم إيشو، وناصر منسي