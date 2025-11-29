3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«العناية بصحة الأم والجنين» نجحت في تقديم خدمات الفحص الطبي المتكامل والمجاني لأكثر من 3 ملايين و600 ألف سيدة حامل على مستوى الجمهورية منذ انطلاقها وحتى اليوم، ضمن حزمة المبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تركز بشكل أساسي على الكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين، وتوفير العلاج الفوري والرعاية الصحية الكاملة بالمجان، مع التركيز الشديد على الكشف عن فيروس الكبد الوبائي «ب»، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الزهري لدى السيدات الحوامل، وذلك لضمان ولادة آمنة وطفل سليم تمامًا.

متابعة كل سيدة والمولود لمدة 42 يوما

من جانبه، أكد الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة، أن الفرق الطبية تستمر في متابعة كل سيدة والمولود لمدة 42 يومًا كاملة بعد الولادة، لرصد أي عوامل خطورة مبكرة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فورًا، مع صرف جميع المكملات الغذائية والمغذيات الدقيقة المطلوبة خلال فترة النفاس.

وشدد على أن كل التحاليل تُجرى بسرية تامة وبأدق كواشف ذات معايير عالمية، مع اشتراط موافقة السيدة الصريحة والواعية قبل إجراء أي فحص.

وتشمل الخدمات المقدمة فحصًا إكلينيكيًا شاملاً لتقييم الحالة العامة للأم والجنين، وقياس الطول والوزن وضغط الدم، وتطعيم التيتانوس، وإجراء تحاليل الدم والبول للكشف عن الأنيميا والالتهابات والأمراض المنقولة، إلى جانب تحديد احتياج الأم لحقنة Anti-D بعد الولادة، مع صرف كل المغذيات والفيتامينات اللازمة طوال فترة الحمل والنفاس مجانًا.

وأصبحت المبادرة جزءًا ثابتًا ومستدامًا من الخدمات اليومية في جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز الأمومة والطفولة بكل محافظات الجمهورية، بما يضمن استمرار تقديم رعاية عالية الجودة لكل أم مصرية وكل مولود جديد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تواصلها المباشر مع المواطنين للرد على كل الاستفسارات عبر الخطوط الساخنة 105 و15335، والموقع الرسمي www.100millionseha.eg، وصفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن صحة الأم والجنين ليست مجرد إحصائية… بل هي استثمار حقيقي في مستقبل مصر.