قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

صحة الأم والجنين
صحة الأم والجنين
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«العناية بصحة الأم والجنين» نجحت في تقديم خدمات الفحص الطبي المتكامل والمجاني لأكثر من 3 ملايين و600 ألف سيدة حامل على مستوى الجمهورية منذ انطلاقها وحتى اليوم، ضمن حزمة المبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تركز بشكل أساسي على الكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين، وتوفير العلاج الفوري والرعاية الصحية الكاملة بالمجان، مع التركيز الشديد على الكشف عن فيروس الكبد الوبائي «ب»، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الزهري لدى السيدات الحوامل، وذلك لضمان ولادة آمنة وطفل سليم تمامًا.

متابعة كل سيدة والمولود لمدة 42 يوما 

من جانبه، أكد الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة، أن الفرق الطبية تستمر في متابعة كل سيدة والمولود لمدة 42 يومًا كاملة بعد الولادة، لرصد أي عوامل خطورة مبكرة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فورًا، مع صرف جميع المكملات الغذائية والمغذيات الدقيقة المطلوبة خلال فترة النفاس.

وشدد على أن كل التحاليل تُجرى بسرية تامة وبأدق كواشف ذات معايير عالمية، مع اشتراط موافقة السيدة الصريحة والواعية قبل إجراء أي فحص.

وتشمل الخدمات المقدمة فحصًا إكلينيكيًا شاملاً لتقييم الحالة العامة للأم والجنين، وقياس الطول والوزن وضغط الدم، وتطعيم التيتانوس، وإجراء تحاليل الدم والبول للكشف عن الأنيميا والالتهابات والأمراض المنقولة، إلى جانب تحديد احتياج الأم لحقنة Anti-D بعد الولادة، مع صرف كل المغذيات والفيتامينات اللازمة طوال فترة الحمل والنفاس مجانًا.

وأصبحت المبادرة جزءًا ثابتًا ومستدامًا من الخدمات اليومية في جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز الأمومة والطفولة بكل محافظات الجمهورية، بما يضمن استمرار تقديم رعاية عالية الجودة لكل أم مصرية وكل مولود جديد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تواصلها المباشر مع المواطنين للرد على كل الاستفسارات عبر الخطوط الساخنة 105 و15335، والموقع الرسمي www.100millionseha.eg، وصفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن صحة الأم والجنين ليست مجرد إحصائية… بل هي استثمار حقيقي في مستقبل مصر.

الصحة سيدة حامل المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وزارة الصحة وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

ترشيحاتنا

خالد طلعت

خالد طلعت: أخطاء الحكم الأبرز كانت لصالح الأهلي وضد الجيش الملكي

بالميراس

صراع النجمة الرابعة.. بالميراس يتحدى فلامنجو بنهائي كوبا ليبرتادوريس

صن داونز

صن داونز يفوز على بيرشوت البلجيكي بخماسية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد