نسرين أمين تبهر متابعيها بأناقتها في زفاف أروى جودة .. شاهد

حرصت الفنانة نسرين أمين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة خلال حضورها زفاف أروى جوده.

فستان نسرين أمين في أحدث ظهور

خطفت نسرين أمين الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الروز الفاتح المزين بالترتر بالكامل.

تزينت نسرين أمين ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين على شعرها المرفوع، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.