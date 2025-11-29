قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لمسة وفاء.. تفاصيل تكريم أسرة شهيد الشهامة بعد إنقاذه 13 طالبة من الغرق

كتبت مروة فاضل

كرم محافظ المنوفية اسرة شهيد الشهامة الذي انقذ 13 فتاة من الغرق وضحى بحياته ..فقدم المحافظ الدعم والشكر لهم على مافعله.

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، أسرة الشاب البطل حسن أحمد الجزار ، ابن قرية منيل دويب بمركز ومدينة أشمون ، والذى لقى مصرعه أثناء إنقاذه لـ 13 فتاة جامعية من الغرق بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون.

حيث شهد اللقاء ، حواراً ودياً مع أسرة  " شهيد الشهامة " أعرب فيه محافظ المنوفية عن خالص مواساته وداعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف  100 ألف جنيه دعماً مالياً لأسرته وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم تقديراً لشجاعته ودوره الإنساني البطولي مع توفير فرصة عمل مناسبة  لزوجته كمصدر دخل ثابت.  

وفي لفتة طيبة أمر المحافظ بتجهيز المحل الخاص بأسرة الشهيد ، ودعمه بكافة المنتجات والسلع اللازمة دعماً لهم وكذا صرف مواد غذائية ولحوم وبطاطين للأسرة لتوفير حياة كريمة وأمنه ، كما أنهى المحافظ إجراءات نقل ابنة الفقيد من مدرسة القنطرة شرق الابتدائية إلى مدرسة الشهيد شوقي عبد الحكيم تيسيراً عليها ومراعاة لظروفها وانتظامها في الدراسة حرصاً عليها.

اسرة الشهيد تشكر المحافظ

وفي نهاية اللقاء ، قدمت أسرة " شهيد الشهامة " الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه على لقائه بهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة ومد يد العون لهم والوقوف بجانبهم في مصابهم الآليم. 


شهيد الشهامة محافظ المنوفية انقذ 13 طالبة

