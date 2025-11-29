فتحي سند: خطأ صبحي أعاد كايزر تشيفز للمنافسة رغم الأداء الرجولي للزمالك

أبدى الناقد الرياضي فتحي سند استيائه من التعادل الذي حققه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الثواني الأخيرة أمام الزمالك، مؤكدًا أن خطأ الحارس محمد صبحي كان السبب في فقدان الأبيض فوزًا ثمينًا كان سيقوده إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية رفقة النادي المصري.

وكتب سند عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “محمد صبحى يتعادل لكايزر نشيفز فى الثوانى الاخيرة، اداء رجولى للاعبى الزمالك، وعرض مميز، كاد يثمر عن ثلاث نقاط يصعد بها مع المصرى لدور الثمانية للكونفدرالية، ويقضى على آمال الفريق جنوب افريقى، ولكن صبحى اعاد المنافسة فى المجموعة”.

عاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.

ترتيب الزمالك

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف المصري المتصدر الذي يمتلك 6 نقاط.